Selon Microsoft, l’Elden Ring sur Xbox Game Pass était en effet un problème

Anneau d’Elden Est apparu sur Xbox Cloud Gaming dans le cadre du Xbox Game Pass pour certains clients, selon Microsoft, mais ce n’est qu’un problème qui a été résolu.

Tom Warren, l’éditeur de The Verge, a posté sur Twitter : « Si vous avez vu Elden Ring ainsi que d’autres jeux vidéo apparaître comme s’ils pouvaient être accessibles sur Xbox Cloud Gaming ou Xbox Game Pass, Microsoft affirme qu’il s’agit d’un problème, et il a précipité un remède.

Elden Ring, GTA V et Soul Hackers 2 faisaient partie des jeux qui sont apparus sur les pages du magasin et dans une publicité pour Xbox Cloud Gaming plus tôt ce matin. Cependant, malgré de nombreuses spéculations contraires, il semble que tout était une erreur involontaire.

Un représentant de Microsoft a informé Eurogamer : « Nous sommes au courant d’un problème qui a répertorié par erreur plusieurs titres comme accessibles avec Xbox Game Pass Ultimate. » « Cela a été corrigé avec un correctif que nous avons déployé. »

Naturellement, il n’est pas surprenant que les joueurs et les abonnés Game Pass aient porté des jugements instantanés. Après tout, si un jeu devait fuiter de cette manière avant d’être inclus dans la bibliothèque Game Pass, ce n’était pas la première fois. De la même manière qu’Elden Ring l’a fait ici, Madden NFL 23 a déjà été identifié sur Xbox Game Pass Ultimate.

Nous avons aussi vu beaucoup de sardines rouges. Lorsque la vidéo du jeu a été découverte dans une publicité pour la plate-forme en ligne, il a été supposé que Cyberpunk 2077 serait inclus dans Xbox Game Pass. Le jeu n’a pas encore été ajouté au Game Pass.

Cependant, il semble qu’Elden Ring, GTA V et Soul Hackers 2 ne soient toujours pas inclus dans le service ; une vérification rapide de Xbox Game Pass et Cloud Gaming l’a confirmé.

Néanmoins, Xbox propose une large sélection de titres parmi lesquels choisir, et Fortnite vient d’être présenté à son service basé sur le cloud.