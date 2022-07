Selon les rumeurs, Xiaomi travaillerait sur un téléphone avec un capteur 200MP, troisième fabricant de smartphones à le faire

15 juillet 2022 13:40:10 IST

Il semble que la prochaine grande étape pour tous les fabricants de smartphones soit de sortir des smartphones avec un appareil photo 200MP dessus. Si l’on en croit les rumeurs récentes, Xiaomi a également commencé à travailler sur un nouveau smartphone doté d’une résolution incroyablement élevée.

Il semble que Xiaomi se positionne comme un perturbateur majeur dans les segments de la photographie et du cinéma sur smartphone, compte tenu de sa récente collaboration avec Leica.

Plus tôt cette année, il a été signalé que Motorola pourrait être le premier fabricant de smartphones pour sortir un appareil qui aurait un appareil photo 200MP. L’appareil Motorola utiliserait le capteur ISOCELL HP1 de Samsung.

Samsung et Motorola étaient en course pour lancer le premier smartphone avec un appareil photo 200MP, mais Samsung souhaitait développer un peu plus le capteur HP1 et avait décidé de ne pas l’utiliser pour leurs prochains produits phares. En conséquence, ils lanceront leur smartphone équipé d’un appareil photo 200MP après Motorola.

Les rapports suggèrent qu’il pourrait s’agir du Galaxy S23 Ultra ainsi que de la prochaine génération de pliables, c’est-à-dire Samsung Galaxy Flip 4 et Galaxy Fold 4qui viendra avec le nouvel ISOCELL HP3 amélioré, qui ils ont dévoilé récemment.

Samsung a déjà commencé à expédier des échantillons de l’ISOCELL HP3 aux fournisseurs et autres fabricants de smartphones, et ils prévoient de commencer la production de masse et d’expédier ces capteurs d’ici la fin de cette année.

Actuellement, Sony domine le marché des appareils photo pour smartphones. Les principaux fabricants de smartphones du monde entier utilisent des capteurs de Sony, et cela inclut Samsung, ainsi qu’Apple. Samsung cherche à perturber le bastion de Sony sur le marché.

Selon toute vraisemblance, Xiaomi s’inspirera de Motorola et optera pour le capteur ISOCELL HP1, car il sera alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Selon les rumeurs, il aurait également un écran de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh.

Il y a quelques choses qui sont encore dans l’obscurité sur le développement le plus récent de Xiaomi autour de l’appareil photo. Premièrement, nous ne savons pas si Leica travaillera sur le nouveau capteur. Deuxièmement, nous ne savons pas non plus comment s’appellera exactement le nouvel appareil. Certains journalistes techniques en Chine pensent qu’il pourrait être lancé sous le nom de Xiaomi 12T Pro, tandis que certains pensent qu’il pourrait s’agir du Redmi K50S Pro

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂