Selon les rumeurs, un redémarrage de Harry Potter serait en préparation chez Warner Bros. Discovery

Bien que la magie de l’original Harry Potter La franchise s’est pratiquement éteinte depuis la sortie du huitième et dernier film mettant en vedette le garçon sorcier titulaire et ses fidèles amis, ce n’est peut-être qu’une courte période jusqu’à ce que nous voyions un redémarrage, selon une source anonyme.





La rumeur a commencé à circuler plus tôt ce mois-ci, lorsque auteur anonyme et fuite d’informations établie WDW Pro a tweeté que la franchise fantastique était prétendument prête pour un redémarrage – refontes et tout.

« Fuite exclusive : WBD chercherait à redémarrer le Harry Potter franchise cinématographique, y compris la refonte, dans les 3 à 5 prochaines années. »

WDW Pro est apparu aux côtés de YouTuber de divertissement Renégat vaillant le lendemain pour expliquer plus en détail, et bien qu’il ait souligné que tout cela n’est encore que spéculation à ce stade, le concept serait « discuté avec ferveur » chez Warner Bros. Discovery.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il semble maintenant extrêmement probable que le Harry Potter L’univers, qui, je pense, s’appelle en interne The Wizarding Division, reçoit un redémarrage à l’avenir en termes de films. Et cela peut également inclure la refonte de certains des rôles qui sont devenus emblématiques à l’intérieur du Harry Potter univers avec les acteurs et personnages majeurs… On ne parle pas de Les Bêtes Fantastiques. Nous ne parlons pas de certains de ces accessoires Harry Potter choses », a-t-il partagé. « Nous parlons de ce que l’on appelle dans l’industrie » Harry Potter.‘ »





Une source affirme que WBD veut ramener la franchise Harry Potter d’entre les morts

Images de Warner Bros.

Depuis la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie en 2011, il y a eu quelques tentatives pour lancer le inférieur épeler et faire revivre la franchise d’entre les morts, dont plusieurs bêtes fantastiques et où les trouver préquelles.

Mais aucune des tentatives n’a réussi à capturer la magie de la série originale, qui a propulsé le trio d’or à l’écran (Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint) dans la gloire.

Avec le vieillissement de sa base de fans et la dormance de la franchise autrefois à feuilles persistantes, cette source anonyme affirme que WBD est bien conscient de la nécessité d’un bon Harry Potter redémarrer.

« … Je veux dire que c’est une franchise inactive, et c’est en particulier pourquoi on nous dit que dans les trois à cinq prochaines années, ils cherchent à redémarrer cette chose… Parce qu’ils n’ont pas pu obtenir les autres choses, ces une sorte de choses secondaires décoller et gagner cet élan qu’ils avaient avec les originaux, la pensée qu’ils ont est qu’il est temps pour Hollywood de surmonter cette peur du casting, alors ils sont prêts à le faire « , a relayé WDW Pro.

Que pouvons-nous attendre du redémarrage ?

Warner Bros.

Bien que la refonte fasse définitivement partie des pourparlers de redémarrage (présumés), explorer les histoires d’autres personnages dans l’original Harry Potter canon n’est pas nécessairement sur la table, mais la source dit qu’il est trop tôt pour même commencer à y penser.

« La façon dont ils redémarrent cette franchise ne doit pas nécessairement être votre redémarrage tarifaire standard, où nous revenons à l’origine du personnage avec lequel nous avons déjà eu une aventure. Il existe de nombreuses façons différentes de le faire et nous sommes pas là pour te dire qu’on sait quoi [it] est encore. »

Et, selon notre ami anonyme, il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous ayons la moindre réponse. La rumeur veut que WBD cherche à tirer un mouvement de DC Studios et à trouver son propre James Gunn avant d’aller de l’avant.

« Ils ne sont même pas proches, je pense, d’en être à ce stade. En fait, selon la source, ils n’ont pas encore en quelque sorte l’individu James Gunn en charge de cela. Cela fait partie de ce qu’ils sont. viser. »

Découvrez l’intégralité de l’interview ci-dessous: