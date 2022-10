Selon les rumeurs, le docteur Doom aurait un rôle mineur dans les débuts du MCU de Fantastic Four

Versions d’écran précédentes de Les Quatre Fantastiques ont inclus une apparition du docteur Doom en tant que méchant principal. Ce ne sera peut-être pas le cas lorsque la franchise sera redémarrée dans le cadre du MCU dans quelques années, car il semble que Doom n’ait rien d’autre qu’une apparence minimale dans le film. Ce n’est peut-être pas ce que certains fans de Fantastic Four espéraient entendre, mais si les rumeurs sont vraies, il semble que Doom ne jouera un rôle majeur que plus tard dans le récit de Marvel Cinematic Universe.





Les nouvelles rumeurs sur Les Quatre Fantastiques le film est venu de l’initié Jeff Sneider lors de sa dernière apparition sur Le micro chaud podcast, qui prétend que ceux qui s’attendent à voir Viktor von Doom être immédiatement plongé dans l’action pourraient être déçus. Sneider a expliqué :

« On m’a dit que Doctor Doom n’est pas le méchant de Fantastic Four, que Doctor Doom sera présenté essentiellement dans une scène de mi-crédit ou post-crédit [in Fantastic Four]. »

Bien que ce ne soit qu’une rumeur, Lizzie Hill de Le cirque cosmique ont également rapporté avoir entendu les mêmes chuchotements de sources. Ces nouvelles suggestions viennent sur le dos de la conviction que Doom ferait une petite apparition le mois prochain Panthère noire : Wakanda pour toujours, quelque chose qui peut être vrai ou non. Il est clair que Doctor Doom aura un rôle à jouer dans le MCU, mais quel est ce rôle et comment il se connectera à l’avenir des Fantastic Four est quelque chose que Kevin Feige et son équipe tiennent actuellement près de sa poitrine.





En quoi les Fantastic Four du MCU seront-ils différents?

L’arrivée des Fantastic Four dans le MCU est l’un des événements les plus attendus des phases à venir de la saga en cours de Marvel, et avec elle l’attente d’une nouvelle itération du méchant classique Doctor Doom. Cependant, il a été récemment révélé que les Fantastic Four entreraient dans le MCU entièrement formés avec leurs pouvoirs de super-héros plutôt que de recevoir une autre histoire d’origine. Il semble que cela pourrait également être vrai pour la première apparition de Doom. Kevin Feige a précédemment déclaré :

« Beaucoup de gens connaissent cette histoire d’origine. Beaucoup de gens connaissent les bases. Comment prenons-nous cela et apportons-nous quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant? Nous nous sommes fixé une barre très haute en portant cela à l’écran. . »

Les Quatre Fantastiques ont été redémarrés pour la dernière fois en 2015, dans ce qui est devenu l’un des films Marvel les moins bien notés de tous les temps. Ce film n’était pas nécessairement un mauvais film, mais il a passé trop de temps à construire les quatre protagonistes recevant leurs pouvoirs, puis ne les a pas opposés à Doom jusqu’à la toute fin du film dans un combat qui a duré moins de temps que le générique du film. Cette fois-ci, les choses vont certainement être différentes, mais que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c’est quelque chose que le public décidera dans deux ans quand Les Quatre Fantastiques premières le 8 novembre 2024.