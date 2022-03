Selon les rumeurs, Elizabeth Olsen prolongerait le contrat Marvel, un film Scarlet Witch arrive-t-il?

Elizabeth Olsen dépeint le personnage préféré des fans Wanda Maximoff (alias la sorcière écarlate) dans l’univers cinématographique Marvel, basé sur le héros Marvel Comics du même nom. Après avoir fait sensation en 2021, avec l’énorme succès de la première série de streaming Marvel Studios à frapper Disney +, les fans attendent avec impatience le prochain chapitre de l’histoire de Wanda. Dans la dernière bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folieWanda est vue confrontée à une version cauchemardesque d’elle-même dans une maison du New Jersey similaire à celle qu’elle a créée en WandaVision. Maintenant, selon une rumeur sur Twitter, Olsen vient peut-être de prolonger son contrat de sept ans à Marvel Studios, avec un film solo en préparation (plus de magie, quelqu’un ?)

FILM VIDÉO DU JOUR

Un utilisateur de Twitter (@HarryBowlsFOX) a tweeté une rumeur passionnante aujourd’hui, disant : « NOUVEAU : Des sources ont confirmé qu’Elizabeth Olsen a signé une prolongation de contrat avec Marvel Studios qui s’étend sur les 7 prochaines années. D’énormes spéculations que pendant cette période, sa longue- Le film solo attendu de Scarlet Witch est en préparation. »

La nouvelle n’est pas officiellement confirmée, mais la rumeur est devenue virale avec le tweet obtenant plus de 72 000 likes et 12 000 retweets. Bien qu’il ne soit pas clair si la rumeur est vraie, les fans de la sorcière écarlate et de Lizzie sont sûrs d’avoir l’idée d’avoir sept ans de plus du personnage sur leurs écrans.

La carrière d’Elizabeth Olsen





Néon

Olsen a commencé sa carrière dans le téléfilm des jumelles Olsen Comment l’Ouest était amusant alors qu’elle n’avait que cinq ans. À ce jour, l’actrice répond toujours aux questions sur ses célèbres sœurs, malgré son propre succès professionnel. Dans le extrait de 2012, l’acteur était en train de signer des autographes tandis que des paparazzis se tenaient à côté, l’un d’eux lui demandant: « Comment se fait-il que tu sois tellement plus gentille que tes sœurs? » Olsen a eu une excellente réponse, répondant simplement: « Vous les avez dérangés toute leur vie. »





Olsen a fait ses débuts au cinéma dans le thriller de 2011 Martha Marcy May Marlène pour lequel elle a été nominée pour un Critics ‘Choice Movie Award, suivi d’un rôle dans le film d’horreur Maison silencieuse et Paix Amour & Malentenduégalement en 2011. Deux ans plus tard, Olsen figurait sur la liste restreinte du prix EE Rising Star Award 2013, qui s’apprêtait à jouer dans Spike Lee’s Vieux garçon refaire à l’époque et diplômé de l’Université de New York.

Cependant, Olsen a acquis une reconnaissance mondiale pour avoir joué la sorcière écarlate, apparaissant pour la première fois comme une version non créditée du personnage à la fin de Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver en 2014. Cependant, Wanda et son frère jumeau Pietro, joué par Aaron Taylor-Johnson (qui par coïncidence a joué le mari d’Olsen l’année précédente en 2014 Godzilla) a fait ses débuts officiels dans Avengers: l’ère d’Ultron en 2015. Elle a repris le rôle en 2016 dans Captain America : Guerre Civile2018 en Avengers : guerre à l’infini2019 en Avengers : Fin de partieet 2021 en WandaVision. Sa performance dans WandaVision a remporté ses nominations pour un Primetime Emmy Award et un Golden Globe Award.









James Gunn célèbre le 25e anniversaire de son premier film Tromeo et Juliette n’est peut-être pas du cinéma savant, mais le film de 25 ans a donné à James Gunn sa première chance dans l’industrie cinématographique.

Lire la suite





A propos de l’auteur