Selon les rumeurs, Amber Heard aurait considérablement réduit le temps d’écran dans Aquaman 2

Le rôle d’Amber Heard en tant que Mera dans Aquaman et le royaume perdu aurait été réduit à moins de dix minutes de temps d’écran.

Bien qu’il ne semble pas que Warner Bros. supprimera Amber Heard de Aquaman et le royaume perdu, les dernières rumeurs disent que son temps d’écran en tant que Mera sera considérablement réduit. Ces dernières semaines, le procès impliquant Heard et son ex-mari Johnny Depp a suscité beaucoup d’attention. Heard a été poursuivie pour diffamation, Depp demandant 50 millions de dollars de dommages et intérêts, tandis qu’elle a contre-poursuivi pour 100 millions de dollars.

Malheureusement pour Heard, il y a des millions de personnes qui ne sont pas de son côté. Une pétition populaire pour la faire virer de Aquaman 2 a dépassé les 2,7 millions de signatures, et au rythme où il va, il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne dépasse les 3 millions. Cela fait beaucoup de gens qui sont clairement mécontents de l’implication continue de Heard dans le film, et cela pourrait finir par avoir un impact significatif sur les ventes de billets.

Bien que le studio ait déjà terminé le tournage, le compromis était peut-être de presque retirer Heard du film. Récupérateur de films Grâce Randolph a récemment rapporté que Heard a « moins de 10 minutes de temps d’écran dans Aquaman 2. » Il n’y a eu aucune confirmation de cela de Warner Bros., mais réorganiser le film pour réduire les scènes de Mera pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Aquaman et le royaume perdu a été reporté à 2023, comme annoncé en mars.

Il ne fait aucun doute que le studio a remarqué la pétition populaire réclamant le renvoi d’Amber Heard de Aquaman 2. De nombreux fans demandent également aux cinéastes de refaire les scènes de Mera avec Emilia Clarke dans le rôle, ce qui la réunirait avec Le Trône de Fer co-vedette Jason Momoa. Comme le long métrage à gros budget a déjà terminé le tournage, il semble peu probable que de telles reprises se produisent, compte tenu des coûts impliqués.

Si le contrecoup contre Heard continue de monter, les choses peuvent toujours changer, mais Aquaman 2Les producteurs de Heard ont précédemment soutenu Heard en déclarant clairement qu’ils ne la retireraient pas du film. Le producteur Peter Safran a déclaré en 2021 que les pétitions et les campagnes sur les réseaux sociaux n’allaient pas être prises en compte, tout en déclarant également que ce qui était le mieux pour le film était que Heard revienne aux côtés de Momoa et du réalisateur James Wan. Comme il l’a dit sur le podcast Deadline Hero Nation :

« Honnêtement, je ne pense pas que nous réagirons un jour à la pure pression des fans. Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour le film. Nous avons pensé que si c’était James Wan et Jason Momoa, ce devrait être Amber Heard. C’est vraiment ce que c’était… On n’ignore pas ce qui se passe dans le verset Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez réagir ou le prendre comme un évangile ou accéder à leurs souhaits. pour le film, et c’est vraiment là que nous avons atterri dessus. »

