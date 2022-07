Selon les rapports, GTA 6 aura le premier personnage jouable féminin et ajoutera progressivement plus de villes.

Pour la première fois, la campagne de Grand Theft Auto 6 inclura un personnage féminin jouable. Selon les rapports, Rockstar a l’intention de commencer le jeu avec une seule ville et d’ajouter progressivement plus de lieux grâce à des mises à jour.

Des sources proches de l’entreprise ont parlé du nouveau personnage féminin, qui serait Latina, pour un article de Bloomberg sur Rockstar. Selon les rapports, le rôle sera l’un des deux braqueurs de banque dans un conte inspiré de Bonnie & Clyde, deux vrais criminels.

Les protagonistes féminines ne sont jamais apparues dans les campagnes solo du jeu; ils n’ont été accessibles qu’en tant que personnages personnalisés dans GTA Online. Dan Houser, co-fondateur de Rockstar qui a depuis quitté l’entreprise, a précédemment déclaré que le studio avait envisagé une femme principale dès 2013. [Update: The first Grand Theft Auto game had female playable characters; this would have been the start of the modern 3D GTA series]

Selon la source, GTA 6 sera présenté en première avec une version fictive de Miami et de ses environs (probablement un retour à Vice City), mais il sera mis à jour avec « de nouveaux objectifs et de nouvelles villes régulièrement ». Il y aurait plus de zones intérieures dans cette première version que dans n’importe quel jeu GTA précédent.

Selon la source, Project Americas est le nom de code du jeu car il était destiné à contenir des territoires importants basés en Amérique du Nord et du Sud. Ce concept a été abandonné en partie pour alléger la pression à l’embauche.

En raison de plusieurs changements d’équipe et d’obstacles de fabrication, des sources affirment que les développeurs de jeux sont sceptiques quant aux projections d’un lancement entre avril 2023 et mars 2024. Le récent manque de développement du jeu aurait conduit à la démission de certains développeurs. Les créateurs du jeu affirment qu’aucune date de sortie interne n’a été fixée et qu’ils prévoient que le projet prendra au moins deux ans.

Néanmoins, une grande partie du rapport se concentre sur les ajustements progressifs apportés par Rockstar ces dernières années, tels qu’une culture de bureau plus inclusive, l’accent mis sur la minimisation de la crise, la suppression des managers abusifs et la conversion des sous-traitants en employés à temps plein, et une restructuration pour améliorer les conditions de travail. Un initié a affirmé qu’en conséquence, le moral de l’entreprise était plus élevé et que Rockstar s’était « converti d’un club de garçons en une véritable entreprise ».