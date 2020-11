Selon les internautes coréens, voici les 5 chansons des groupes de filles « Love It Or Hate It » les plus polarisantes

De Velours rouge«Psycho» pour Oh ma fille«Nonstop» de «Nonstop», certains des plus grands succès des groupes féminins de ces dernières années semblent être universellement aimés par tous ceux qui les entendent. D’un autre côté, de nombreuses versions à succès se sont complètement polarisées. Selon un article sur les tendances des internautes coréens, ce sont les cinq meilleures chansons des groupes de filles «love it» ou «hate it» de la dernière décennie.

1. «J’ai un garçon» – Génération de filles

La chanson de 2013 de Girls ‘Generation «I Got a Boy» a été un énorme succès dans le monde entier. Il s’est vendu à plus de 1,3 million d’exemplaires en Corée du Sud et a reçu les éloges des critiques de musique occidentaux qui ont déclaré que la chanson pourrait rivaliser avec Katy Petty et One Direction.

Cependant, de nombreux fans ont estimé que la chanson était trop éclectique. Même membre Tiffany elle-même a dit qu’elle avait «jamais rien entendu de tel » avant. La chanson mélange divers genres (y compris la bubblegum pop, le dubstep et le pop-rap) et présente neuf décalages tonaux distincts stupéfiants, que certains auditeurs ont trouvé choquants.

2. «Signal» – DEUX FOIS

Sorti en 2017, «Signal» de TWICE a remporté à la fois «Chanson de l’année» et «Meilleure performance de danse» cette année-là. Prix ​​de la musique asiatique Mnet. Combinant électropop avec des éléments hip hop, c’était définitivement l’une des meilleures chansons du printemps.

Mais tout le monde ne l’a pas si bien reçu. Selon certains fans, la composition et l’arrangement étaient désordonnés. Autres trouvés Momo et MinaLe rap au début de la chanson est trop abrasif, disant que c’était une étrange façon d’ouvrir une chanson.

3. «Livre de coloriage» – Oh My Girl

Une autre chanson de 2017, Oh My Girl’s «Coloring Book», a suscité des opinions mitigées. Poursuivant leur séquence mignonne et décalée, le morceau présentait des pistes instrumentales lumineuses et impressionnantes, comparées à «Wings» du groupe de filles britannique Little Mix.

Cela dit, la structure était «partout» selon de nombreux auditeurs. Certains ont dit qu’ils ne pouvaient pas dire où les couplets se terminaient et où le refrain avait commencé, et la forte énergie constante rendait la chanson trop déroutante pour être appréciée.

4. «RBB» – Red Velvet

Le successeur titulaire de «Bad Boy», la chanson 2018 de Red Velvet «Really Bad Boy (RBB)» ne ressemblait en rien à son homologue R&B. Ni résolument rouge ni velours, la chanson mêle cuivres lourds et crochets accrocheurs et présentait la note studio la plus élevée de l’histoire de la K-Pop, gracieuseté de Irène.

Malgré cela, c’était l’un des titres les moins performants de Red Velvet d’un point de vue commercial. De nombreux auditeurs ont tout simplement trouvé la chanson trop répétitive, et d’autres n’aimaient pas que la mélodie générale soit formée par la voix des membres plutôt que par l’instrumental.

5. «Zimzalabim» – Red Velvet

Red Velvet fait deux fois la liste, sa deuxième entrée étant la piste de 2019 «Zimzalabim». La chanson influencée par l’EDM a été considérée par beaucoup comme un hymne amusant et énergique qui a repoussé les limites de la musique K-Pop moderne. Parallèlement à son succès en Corée du Sud, il a atteint le top 5 des Panneau d’affichageLe graphique K-Pop Hot 100.

Cependant, plusieurs fans ne supportent pas la chanson. De même que «I Got a Boy», «Zimzalabim» incorpore plusieurs changements distincts de ton et de genre. En plus de cela, beaucoup n’ont pas apprécié le refrain, qui est composé de chants de culte.