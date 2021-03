Selon Leak, Call of Duty 2021 se déroule dans la Seconde Guerre mondiale et s’appelle CoD WWII: Vanguard

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs, théories et fuites autour de la dernière ramification de Call of Duty, qui devrait apparaître fin 2021. L’une de ces fuites non confirmées jusqu’à présent provient de ModernWarzone, certaines informations ont également été confirmées par Eurogamer.

Call of Duty WWII: Vanguard: retour à la Seconde Guerre mondiale?

En conséquence, « Call of Duty 2021 » porte pour le moment le titre « Call of Duty WWII: Vanguard ». Cependant, il peut s’agir d’un nom de code / titre de travail qui sera modifié à l’avenir. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé. Il se peut aussi que ce soit déjà le titre définitif.

Y aura-t-il une chronologie alternative?

Le décor de la nouvelle ramification de la série CoD est donc aussi plus ou moins connu: la Seconde Guerre mondiale. Selon ModernWarzone, la nouvelle pièce est en cours de développement par Jeux de Sledgehammer, qui entre autres pour Call of Duty: Seconde Guerre mondiale à partir de 2017 étaient responsables. Cela irait donc assez bien dans l’ensemble.

Comme ModernWarzone continue de le rapporter, « Call of Duty WWII: Vanguard » aura lieu en partie dans les années 1950. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1945, le jeu pourrait donc être dans un chronologie alternative lieu, dans lequel 1945 ne représentait pas la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est également concevable que certaines parties de l’intrigue se déroulent après la Seconde Guerre mondiale.

Puisqu’il n’y a actuellement aucune confirmation officielle de ces informations, cette fuite doit être traitée avec prudence. On ne sait actuellement pas exactement quand l’annonce d’Activision aura lieu. Cependant, les rumeurs ne parlent que de l’été 2021 comme date de révélation.