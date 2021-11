Selon le dernier sondage de Consumer Reports, les SUV électriques sujets aux pépins sont peu fiables

19 novembre 2021 10:01:24 IST

Les VUS électriques sont généralement parmi les véhicules les moins fiables sur la route, mais ce n’est pas à cause des batteries ou des moteurs électriques qui les alimentent. Au lieu de cela, c’est à cause de l’électronique sujette aux problèmes, y compris les commandes de climatisation et l’équipement électrique, l’enquête annuelle sur la fiabilité automobile des abonnés réalisée par Les rapports des consommateurs trouvé.

Les VUS électriques étaient la catégorie la moins fiable dans l’enquête annuelle auprès des abonnés au magazine et au site Web qui possèdent collectivement plus de 300 000 véhicules. Les modèles X et Y de Tesla, l’Audi e-tron et la Volkswagen ID.4 figuraient parmi les véhicules identifiés comme ayant des problèmes dans des domaines autres que le groupe motopropulseur électrique.

En revanche, les hybrides essence-électricité compacts et rechargeables, menés par la Toyota Prius et la Prius Prime et la Honda Insight, étaient la catégorie la plus fiable, a déclaré Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles pour Les rapports des consommateurs.

Dans l’ensemble, les marques japonaises dirigées par Lexus, Mazda, Toyota et Infiniti ont pris huit des 10 premières places dans l’enquête de fiabilité. La marque Buick de General Motors a terminé cinquième et la Mini de BMW a terminé 10e.

La marque de luxe Lincoln de Ford a terminé dernière des 28 marques, Tesla, Jeep, Genesis et Volkswagen complétant les cinq dernières.

Les véhicules électriques, avec beaucoup moins de pièces mobiles, devraient être plus fiables que les véhicules à essence, a déclaré Fisher. Mais les SUV électriques ont tendance à être des véhicules de luxe plus chers à l’heure actuelle, et ceux-ci disposent de toutes les dernières technologies qui peuvent causer des problèmes, a-t-il déclaré.

« Les groupes motopropulseurs ne sont pas le problème », a déclaré Fisher. Au lieu de cela, les VUS électriques sont souvent équipés de poignées de porte électriques, de bouches d’aération à commande électrique et d’autres fonctionnalités. « En ayant toutes ces nouvelles technologies intégrées à ces premiers utilisateurs mobiles, il y a plus de problèmes qui leur sont associés. »

Fisher a déclaré que les véhicules électriques sont susceptibles d’être plus fiables que ceux à essence, car les fabricants éliminent les bugs de leurs caractéristiques.

Le SUV Lexus GX était le modèle le plus fiable de l’enquête, suivi du véhicule électrique Niro de Kia, de l’hybride rechargeable Toyota Prius Prime, de l’hybride Prius et de la berline Cadillac XT5.

Les moins fiables étaient les Mercedes GLE, Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500, et la Chevrolet Corvette, selon l’enquête.

Fisher a déclaré que les propriétaires signalaient davantage de problèmes avec les transmissions complexes à huit, neuf et 10 vitesses conçues pour l’efficacité énergétique, en particulier parmi certains modèles Hyundai, Kia, Subaru et Toyota.

Tesla, la principale marque de véhicules électriques au monde, a été classée près du bas pour la fiabilité en raison de rapports faisant état de problèmes de matériel de carrosserie, de fuites d’eau, de coffres qui ne se ferment pas et de calfeutrage manquant, a déclaré Fisher. Il y avait aussi des problèmes avec un nouveau système de pompe à chaleur pour chauffer l’habitacle et dégivrer le pare-brise, a-t-il déclaré. La berline Model 3 de Tesla, avec une fiabilité moyenne, était le seul modèle recommandé par Les rapports des consommateurs.

Lexus, la marque de luxe de Toyota, est traditionnellement en tête du sondage, car elle est très prudente lors du déploiement de nouveaux moteurs, transmissions et technologies, a déclaré Fisher. La marque, a-t-il dit, a été parmi les dernières à ajouter Apple CarPlay à ses véhicules, et elle a mis du temps à passer aux transmissions à huit vitesses, a-t-il déclaré.

Fisher a déclaré que la fiabilité est plus importante que jamais en raison des pénuries de pièces détachées pour résoudre les problèmes. « L’achat d’un véhicule fiable peut vous aider à vous assurer que vous serez en mesure de prendre la route lorsque vous en aurez besoin, et de ne pas craindre de rester coincé à attendre les pièces pour les réparations », a-t-il déclaré.

L’enquête est utilisée par Les rapports des consommateurs pour prédire la fiabilité. Il est basé sur la fiabilité globale pour les années modèles 2019, 2020 et 2021, pour les véhicules qui n’ont pas été redessinés.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂