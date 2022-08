Selon le créateur HoYoverse, le volume 4 de la lettre d’information du Teyvat Times sera bientôt publié alors que la version 2.8 de Genshin Impact touche à sa fin

Grâce aux médias sociaux et à la plateforme HoYoLAB, HoYovere communique fréquemment avec le Impact Genshin communauté de joueurs. Un autre canal de communication utilisé par HoYoverse est la newsletter Teyvat Times, qui fournit des rapports détaillés sur chaque mise à jour. Teyvat Times Volume 4 offre un aperçu des données les plus récentes pour la version 2.8 de Genshin Impact alors qu’elle touche à sa fin.

Dans la version 2.8, Genshin Impact a ajouté du contenu supplémentaire, y compris des quêtes et des événements, à la région à durée limitée de l’archipel Golden Apple. L’archipel de la Pomme d’or est initialement devenu accessible aux joueurs dans la version 1.6 lorsque Klee et ses camarades de Mondstadt ont aidé à s’y rendre. De plus, l’archipel Golden Apple a introduit la technologie de navigation Waverider, permettant aux utilisateurs de voyager à travers l’océan dans un navire rapide. En préparation de Genshin Impact version 2.0, la mise à jour importante d’Inazuma, Waveriders serait considéré comme un système standard pour le RPG d’action en monde ouvert.

Depuis le début de la version 2.8 de Genshin Impact, lorsque les joueurs ont commencé à explorer l’archipel de la Pomme d’Or, HoYoverse a suivi diverses statistiques. Grâce au compte Twitter officiel de Genshin Impact, l’entreprise a donné un aperçu de ces enregistrements. De plus, Teyvat Times Volume 4 décrit ces chiffres du point de vue des chroniqueurs notables Paimon et des personnalités de Genshin Impact comme le Voyageur, Xinyan et Kaedehara Kazuha. Par exemple, Fischl est heureux d’apprendre que la première semaine du Twilight Theatre a vu près de 681 000 représentations.

La sortie du 24 août de la version 3.0 de Genshin Impact n’a pas arrêté la popularité du jeu sur les réseaux sociaux, qui est vitale depuis un certain temps. L’histoire principale d’Archon se poursuit dans la nouvelle mise à jour, qui présente également la région de Sumeru. En plus d’introduire l’élément Dendro, les joueurs peuvent s’attendre à de tout nouveaux personnages Sumeru.

En raison des modifications de calendrier pour les mises à jour suivantes de Genshin Impact, les joueurs doivent anticiper des versions plus fréquentes de Teyvat Times. Vers la fin de la version 3.0, le volume 5 se concentrera probablement sur la région de Sumeru.