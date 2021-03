Selon la rumeur, le redémarrage de Superman de JJ Abrams existerait dans le DCEU, Henry Cavill est-il de retour?

Une fuite récente prétend révéler plusieurs détails sur JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates ‘ Redémarrage de Superman, y compris le fait que le film se déroulera au sein du DCEU et mettra en vedette un acteur noir dans le rôle de l’homme d’acier. Cependant, cela ne remplacera pas Clark Kent / Kal-El de Henry Cavill, qui existera toujours dans cette itération, avec Abrams et Coates ‘ Superman dit être un nouveau personnage.

« La partie pour laquelle j’étais excité était que Kal-El n’est PAS le dernier fils de Krypton. Il y en a d’autres et Warner Bros a pour objectif d’inclure plus de représentation dans leurs personnages. Comme il a été présenté, ce personnage existera dans le Même univers que Wonder Woman et Aquaman. Ce ne sera pas un seul comme Joker ou The Batman. Je n’ai rien entendu à propos de la participation de Clark Kent sur le terrain de Coates / Abrams. Mais Superman de Cavill serait l’inspiration pour les autres Kryptoniens s’engager. Que Superman soit Cavill ou non, je n’ai aucune idée. La seule chose que j’ai entendue, c’est que Cavill était en négociations au printemps dernier. Bien sûr, c’est bien avant que ce nouveau film de Superman ne soit présenté, donc je ne sais pas quel rôle il Superman aurait joué. «

Maintenant, comme c’est généralement le cas avec les fuites, ces affirmations devraient être aspergées d’une grande quantité de sel, mais l’idée qu’il y ait un autre Kryptonien dans le monde qui s’inspire du Superman de Cavill pourrait certainement bien se traduire à l’écran et pourrait facilement être pliée. dans l’univers déjà établi de DC. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles le nouveau Superman Ce sera soit Val-Zod, soit Calvin Ellis, qui seraient tous deux de nouveaux personnages en ce qui concerne le grand écran, et encore une fois, cette idée pourrait fonctionner avec l’un de ces personnages à la suite de légères modifications apportées à leurs origines de bande dessinée.

L’auteur Ta-Nehisi Coates a exprimé son enthousiasme à l’idée d’écrire un nouveau Superman film à l’époque disant: « Être invité dans l’univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur. J’ai hâte d’ajouter de manière significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique d’Amérique. » Dans la déclaration, JJ Abrams, qui produira le projet DC, a ajouté: « Il y a une nouvelle histoire de Superman, puissante et émouvante encore à raconter. Nous ne pourrions pas être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire au grand public. écran, et nous sommes plus que reconnaissants à l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité. »

Quant à l’implication de Henry Cavill, qui semble rester en l’air à l’heure actuelle. La coupe Snyder Le retour de la star en tant qu’icône de DC a traversé le moulin à rumeurs pendant un certain temps, provoquant même une réponse de l’homme lui-même, qui a malheureusement rejeté la spéculation comme un fantasme. « [The rumors] devenez de plus en plus sauvage de jour en jour « , a déclaré Cavill l’année dernière. » La quantité de spéculations, les trucs que j’ai lus sur Internet, sont extraordinaires et parfois frustrants. C’est quand vous voyez des gens dire des choses comme des faits. Comme, ‘Non, ce n’est pas le cas. Cela ne s’est pas produit et cette conversation n’a pas lieu. « »

Alors que les fans d’Henry Cavill ont été déçus de découvrir que le nouveau Superman ne se concentrerait pas sur sa version du super-héros, cette nouvelle rumeur leur donne au moins un espoir qu’il pourrait potentiellement figurer. Vous pouvez actuellement voir Cavill revenir au rôle dans Justice League de Zack Snyder, disponible dès maintenant sur HBO Max. Cela nous vient de The Express avec la fuite elle-même publiée par l’utilisateur de Reddit GreenBallerina.

Sujets: Superman, Man of Steel