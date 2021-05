Selon la rumeur, la série Obi-Wan Kenobi mettrait en vedette les inquisiteurs de Dark Vador

Avec la série Disney Plus Star WarsObi Wan Kenobi en cours de tournage, plusieurs rumeurs et détails ont finalement commencé à couler concernant le projet tant attendu, le dernier rapport affirmant que l’émission présentera les débuts en direct des Inquisiteurs de Dark Vador. Pour ceux qui ne le savent pas, les Inquisiteurs sont une organisation de mystérieux agents du côté obscur sensibles à la Force qui ont servi l’Empire Galactique gouverné par les Sith et sont chargés de traquer les Jedi restants après le massacre de l’Ordre 66. Bien que cela reste une rumeur pour le moment, leur inclusion s’intégrerait certainement dans Obi Wan Kenobi.

« Ce n’est pas quelque chose que je lance comme un scoop parce que ce n’est que d’une seule personne, donc jusqu’à ce que j’entende d’autres personnes, je ne sais pas », a expliqué la source. «On m’a dit qu’elle était définitivement une Inquisitrice, donc on verra. Je ne sais pas. Je suis toujours en train de l’exécuter avec d’autres sources.

La «elle» à laquelle ils font référence est l’actrice Moses Ingram, qui, selon la rumeur, jouera l’un des inquisiteurs de l’Empire.

Bien que les détails officiels du rôle d’Ingram restent secrets, cela fait suite à un clip récent que l’actrice a partagé d’elle sur un plateau d’entraînement avec un sabre laser. Les images montrent Ingram dans le noir, éclairée uniquement par la lueur d’un sabre laser, alors qu’elle balance l’épée emblématique dans un effort qui ne peut sûrement être que la preuve qu’elle a perfectionné ses compétences avec l’arme. Le clip a rapidement conduit les fans à se demander si elle serait du côté clair ou sombre, et maintenant il semble que cela ait pu être révélé, avec Le gambit de la reine star potentiellement prête à affronter le maître Jedi d’Ewan McGregor.

Les Inquisiteurs sont apparus dans la franchise Star Wars, mettant en vedette dans les goûts de Rebelles de Star Wars, plusieurs livres, et le Ordre déchu Jedi jeu vidéo. Les Inquisiteurs étaient tous d’anciens Jedi tombés du côté obscur soit par la torture, soit par la corruption et fourniraient beaucoup de conflits et de drames s’ils étaient introduits dans le Obi Wan Kenobi séries.

Certains détails ont récemment été révélés concernant la direction de Obi Wan Kenobi, avec le spectacle reprenant avec le personnage environ dix ans après la fin de 2005 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. En plus de présenter au public une version plus ancienne et exilée d’Obi-Wan de McGregor, qui est maintenant sur Tatooine et veille sur un jeune Luke Skywalker, la série continuera également l’une des plus grandes rivalités de Guerres des étoiles tradition, Obi-Wan contre Darth Vader, un événement que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit comme «le match revanche du siècle».

Il a également été confirmé que Hayden Christensen revenait en tant que Dark Vader, et bien que les détails de son rôle n’aient pas encore été révélés, il est probable qu’il sera occupé à traquer son ancien mentor avec d’autres survivants Jedi. Cela se prêterait parfaitement à l’inclusion des Inquisiteurs, et bien que cela reste une rumeur non confirmée, cela commence à sembler de plus en plus plausible à mesure que vous y réfléchissez.

Tournage sur Obi Wan Kenobi a enfin commencé, et il semble qu’Obi-Wan aura beaucoup à faire lorsqu’il fera finalement sa marque sur Disney Plus.

