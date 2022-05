Selon la rumeur, Johnny Depp jouerait dans Beetlejuice 2 avec l’ex-Winona Ryder

Rien n’est encore confirmé, mais les fans recherchant la liste des acteurs ont remarqué que Ryder, Depp et Michael Keaton semblent être à l’affiche.

Beetlejuice est le film de 1988 réalisé par Tim Burton et il suit les esprits d’un « couple décédé qui est harcelé par une famille insupportable qui a emménagé dans leur maison », ce qui les amène à embaucher un esprit malveillant – joué par Michael Keaton – pour conduire le sortie en famille.

Une partie de cette famille insupportable était Ryder, qui avait 17 ans à l’époque et jouait Lydia Deetz – la fille gothique emblématique que vous avez probablement habillée pour Halloween.

Et Ryder a récemment confirmé aux États-Unis aujourd’hui qu’elle reprendrait * avec un peu de chance * son rôle emblématique.

Rien n’est encore tout à fait défini, mais le Stranger Things, l’acteur a déclaré: « Je suis vraiment excité et j’espère vraiment que cela arrivera. La seule façon de le faire est que tout soit parfait et que nous ayons tout le monde – évidemment Michael [Keaton] et évidemment Tim [Burton]. »