Selon la page Steam du jeu, il se passe beaucoup de choses dans la dynastie du Far West

Le jeu est RPG, survie, simulation de vie, gestion de l’aide et construction de la ville.

Vous pouvez en voir un peu dans la première bande-annonce de gameplay, qui comprend un cow-boy tirant sur un sanglier avant d’explorer une mine, de couper du bois, de frapper un rocher avec une pioche, puis de construire une maison.

En d’autres termes, un jeu de survie standard. Mais notre héros sévère ne se contente pas de construire un manoir. Il construit, grandit et gère la ville autour de lui dans le but de « devenir l’homme le plus influent de l’Occident ».

« Échappez à l’environnement hostile, trouvez un endroit où vous installer, construisez une ferme, fondez une famille et devenez finalement l’un des magnats de l’immobilier les plus célèbres du Far West », explique le promoteur. « Mais attention: vous, plus vous gagnerez de renommée et de respect, plus vous serez la cible de criminels. »

C’est ambitieux, bien sûr, et je serais sceptique quant au fait que le développeur Moon Punch Studio puisse combiner la gestion des ressources, des systèmes de survie satisfaisants, un simulateur de ville et le tir à l’arc en un seul jeu.

Mais Wild West Dynasty est publié par Toplitz Productions, qui a également publié Medieval Dynasty, un jeu qui combine avec succès un RPG de survie à la première personne avec une simulation de construction et de gestion de ville.

En plus de la chasse, de l’artisanat, de la construction et de l’estomac plein, vous deviez attirer les villageois dans votre ville, déterminer le type de travail pour lequel ils étaient le mieux adaptés et les rendre heureux.

En prime, vos villageois prendront en charge certaines de ces tâches répétitives, vous permettant de vous concentrer sur d’autres choses. J’y ai joué en accès anticipé il y a quelques années, et c’était plutôt bien.

Il est difficile de dire si Wild West Dynasty ressemblera beaucoup à Medieval Dynasty – c’est un développeur différent, et il n’y a pas grand-chose dans la bande-annonce – mais je vais croiser les doigts et mon revolver à six coups prêt. Il devrait sortir quelque part avant la fin de l’année.