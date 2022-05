Selon la feuille de route officielle de Take Two, GTA 6 pourrait ne pas arriver avant 2026

Quand vient GTA 6? C’est une question que les fans se posent depuis un certain temps et peut-être que l’un d’entre eux en apportera une feuille de route actuelle de l’éditeur Take Two Interactive enfin un peu plus de lumière dans l’obscurité. La bonne nouvelle : Apparemment, certaines fuites sont fausses. Le mauvais : peut-être que « GTA 6 » n’apparaîtra pas avant 2026.

La fuite de GTA 6 était apparemment fausse, sortie probablement plus tard

C’est de cela qu’il s’agit : Il est clair que Rockstar travaille sur « GTA 6 ». C’était même déjà confirmé officiellement. En dehors de cela, nous ne savons rien de sûr du prochain épisode de la série à succès. Ni de quoi il s’agit ni où il se déroule, ni Combien de temps cela prend-iljusqu’à ce que nous puissions enfin commencer. Mais bien sûr il y a des tas de rumeurs et de prétendues fuitesqui tournent autour de tous ces sujets.

La comparaison directe montre Fake : Apparemment le aurait fui le pipeline Take Two pour la période des exercices 2023 à 2025 comme un faux. Au moins, nous connaissons maintenant la feuille de route officiellement publiée et elle semble très différente. Au moins en ce qui concerne les jeux et surtout il diffère en ce qui concerne GTA 6.

Cela se voit très bien dans ce tweet :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Il n’y a aucune trace de GTA 6 : Dans le Pipeline officiel de Take Two ne parle que des exercices 2022 à 2024, mais il s’agirait tout de même selon la fuite supposée, soi-disant pour la seconde moitié de l’année civile 2024 tombent dans cette période. Dans la vraie feuille de route, cependant, un nouveau GTA n’apparaît pas du tout.

Qu’est-ce que cela signifie? Les possibilités sont multiples : L’effet le plus probable est que GTA 6 seulement en 2025 ou 2026 apparaît. Cependant, il est bien sûr toujours possible que Take Two ne veuille tout simplement pas regarder les cartes et ne révèle donc tout simplement pas quand le blockbuster arrive, mais c’est déjà prévu.

Quoi qu’il en soit exactement : Apparemment, nous devons attends un peu pour ça, jusqu’à ce que nous puissions jouer la prochaine partie GTA. Les fans pourraient lentement mais sûrement manquer de patience, après tout GTA 5 a été initialement publié en 2013 – il y a presque dix ans.

Quand pensez-vous que GTA 6 pourrait sortir ? Dites le nous dans les commentaires.