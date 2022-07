Selon la déclaration officielle de Capcom, Resident Evil 2 Remastered s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde

Dans sa longue et glorieuse histoire au sein du genre, la franchise Resident Evil a atteint un autre tournant important.

Resident Evil 2 de 2019 s’est officiellement vendu à 10 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’un des jeux les plus vendus du studio, selon un communiqué de presse de Capcom. Le virus T est toujours une vache à lait zombie avec beaucoup de jus à presser, donc en gros, ne vous attendez pas à ce que le studio l’abandonne de si tôt.

Vous incarnez Leon S. Kennedy et Claire Redfield dans la version 2019 acclamée par la critique du jeu de 1998 alors qu’ils tentent de fuir Raccoon City au milieu d’une épidémie.

Avec 10,8 millions d’exemplaires vendus en mars 2022, Resident Evil 7 : Biohazard reste le titre le plus vendu de la série. C’est également le deuxième jeu le plus vendu de Capcom, derrière Monster Hunter: World’s 18 millions d’unités vendues. Avec 8,2 millions d’unités vendues chacune, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 sont les jeux les plus proches de la populaire franchise de zombies.

Depuis ses débuts en mai 2021, le dernier opus de la franchise, Resident Evil : Village, s’est vendu à 6,1 millions d’exemplaires. Le remake de Resident Evil 3 s’est vendu à 5,2 millions d’unités jusqu’à présent, ce qui est un chiffre confortable.

C’est encourageant pour le remake imminent de Resident Evil 4, qui était la confirmation officielle de l’année dernière.

Leon Kennedy et Claire Redfield, qui sont ensuite devenus des incontournables de la franchise, sont principalement présentés dans Resident Evil 2.

La suite a élargi le monde et a permis aux utilisateurs de traverser Raccoon City, le lieu mortel envahi par les personnes et autres créatures atteintes du virus T, alors qu’une grande partie du jeu précédent était limitée au Spencer Mansion.

Étant donné que la nouvelle série Netflix vient de faire ses débuts, nous n’avons certainement pas vu le dernier des personnages, qui ont joué dans un certain nombre de films au fil des ans.

Rappelons que la sortie de juin 2018 du remake de Resident Evil 2 a été adaptée à la Xbox Série X | Le sable Playstation 5 systèmes.