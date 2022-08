Selon EA, les Lootboxes FUT de la FIFA sont une partie que les joueurs adorent

La récente décision du gouvernement britannique de ne pas interdire le système controversé de monétisation dans le jeu a effectivement donné le feu vert à la société. En conséquence, EA a maintenant annoncé qu’il continuerait à utiliser des boîtes à butin pour FIFA 23Le mode Ultimate Team.

Dans un rapport remis à Eurogamer, EA a réaffirmé toutes ses déclarations précédentes concernant les packs de cartes d’Ultimate Team, qui ont récemment attiré les critiques d’organisations d’enfants, de chercheurs et de joueurs pour avoir permis de payer pour gagner dans des contextes compétitifs.

Nous sommes convaincus que les packs Ultimate Team et FUT de la FIFA, qui font partie du jeu depuis plus de dix ans, sont des fonctionnalités que les joueurs adorent. Les fans adorent que FIFA capture l’excitation et la stratégie de constituer et de maintenir une équipe dans la vraie vie. Selon EA, donner aux gens la possibilité de payer de l’argent s’ils le souhaitent est juste.

Il est important de noter que dépenser de l’argent dans notre jeu est facultatif, et nous ne le promouvons pas comme une meilleure alternative que de gagner des récompenses grâce au jeu. La plupart des joueurs ne paient pas d’argent dans le jeu, et les packs FUT fonctionnent exactement de la même manière, qu’ils soient achetés ou fabriqués. Par exemple, dans FIFA 22, neuf packs FUT ouverts sur dix ont été gagnés.

Bien qu’il ait découvert que les joueurs qui achètent des boîtes à butin sont « plus susceptibles de subir des conséquences liées au jeu, à la santé mentale, aux problèmes financiers et aux problèmes de jeu », le gouvernement britannique a choisi de ne prendre aucune mesure contre les boîtes à butin le mois dernier.

Selon le gouvernement, les boîtes à butin ne sont pas considérées comme des jeux d’argent et, par conséquent, aucune révision de la loi sur les jeux ne sera apportée.

Alors que le gouvernement a exigé des garanties améliorées de tous les secteurs de l’entreprise et a juré qu’il « n’hésiterait pas à explorer la législation si les entreprises ne mettaient pas en place des mesures suffisantes pour assurer la sécurité des joueurs », sa position sur les loot boxes diffère de celle de certains pays européens qui ont incorporé des boîtes à butin dans leurs règlements de jeu.