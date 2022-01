S’éloigner de Marvel : à quoi ressemble le prochain film de Tobey Maguire

in

Après pratiquement deux ans de spéculations et de rumeurs, il est enfin sorti Spider-Man : Pas de chemin à la maison qui est venu avec la confirmation que les deux Andrew Garfield Quoi Tobey Maguire Ils revenaient une fois de plus revêtir le costume du Homme araignée. Cela n’a bouleversé que les fans de bandes dessinées, qui ont rapidement commencé à demander les projets oubliés des réalisateurs. Sam Raimi Oui Marc Webb: Spiderman 4 Oui L’incroyable Spider-Man 3, respectivement.

Cependant, le prochain projet de Tobey Maguire semble l’éloigner complètement de Univers cinématographique Marvel (MCU), du moins à court terme. L’acteur fera partie du nouveau film de Damien Chazelle, le plus jeune réalisateur primé oscar grâce à votre travail dans La La Land. Ce sera dans un projet intitulé Babylone, dont peu de détails sont connus mais qui est connu pour être plein d’étoiles.

Babylone Ce sera le premier film de Chazelle depuis sa création Premier homme avec Ryan Gosling comme protagoniste en 2018. Les principaux chiffres seront ceux de Brad Pitt Oui Margot Robbie, ce dernier étant chargé de remplacer Emma Pierre, qui fut la première actrice recherchée par Damien mais ne pouvait pas faire partie. Le reste du casting sera composé de Olivia Wilde, Spike jonze, Phoebe tonkin, Max Minghella, Lukas caas, Puce, Rory scovel, Tissage de Samara, Eric Roberts, PJ Byrne Oui Damon Gupton, en plus de ce qui précède Maguire.

Le film aura une date de sortie limitée fin décembre de cette année et ce n’est qu’en janvier 2023 qu’il atteindra le marché mondial. Les rumeurs suggèrent que Babylone se déroulera dans les années 1920, dans Hollywood, pendant quelle a été la transition du cinéma muet au cinéma parlant et comment ces changements ont affecté les grandes stars établies. Certaines versions le comparent à Gatsby le magnifique, le film de 2013 réalisé par Baz Luhrmann.

Le retour possible chez Marvel

Pour ceux qui rêvent encore de revoir Tobey Maguire Quoi Pierre Parker il y a peu d’espoir. Bien que les versions les plus fortes parlent de Andrew Garfield aura son L’incroyable Spider-Man 3 et le mettre face à face avec lui Venin à partir de Tom Hardy, cela ne veut pas dire que Maguire ne peut plus remettre le costume Homme araignée. L’utilisateur de Twitter, MyTimeToShineHello a suggéré que Garfield Oui Maguire reviendrait dans Guerres secrètes, un film centré sur Le Beyonder, un personnage reconnu pour kidnapper des super-héros pour les faire s’affronter. Il est dit que les frères russo ils pourraient être en charge de ce long métrage.

