Selling Sunset’s Mary et Romain se sont mariés deux ans avant le spectacle

Mary Fitzgerald et Romain Bonnet se sont mariés deux années entières avant d’avoir un aperçu de leur deuxième “ engagement ” et de leur mariage sur Selling Sunset de Netflix.

Vendre Sunset C’est là que les amoureux de l’immobilier et les amateurs de télé-réalité ne font plus qu’un, mais récemment, des questions ont été soulevées sur l’authenticité de l’émission Netflix.

Et maintenant, du carburant a été fermement ajouté au feu, car il a été découvert que Mary Fitzgerald et Romain Bonnet se sont mariés deux ans avant le spectacle en 2018.

Étant donné que leurs fiançailles et leur mariage s’étalent sur deux saisons de la série, les fans craignent que ce ne soit presque une confirmation que la relation à l’écran que nous avons vue est presque un mensonge.

Mary et Romain se sont mariés dans un palais de justice en juin 2018. Photo: Netflix

Le courtier immobilier, 40 ans, et le mannequin français, 27 ans, ont eu leur somptueuse deuxième cérémonie à l’écran sur la liste Doheny Drive du groupe Oppenheim, où Mary a en fait fini par vendre son lieu de mariage le grand jour.

Bien que nous ne l’ayons vu qu’en mai 2020, le tournage a eu lieu en octobre 2019 – plus d’un an après qu’ils se soient mariés.

Les représentants de Mary et Romain ont confirmé à US Weekly: “Mary et Romain avaient une union civile quelques mois avant le début du tournage de la série en juin 2018, mais ils ont choisi de ne le dire à aucun de leurs amis ou de leur famille, car ils essayaient toujours de le faire. voir si leur relation fonctionnerait à long terme.

“Dans leur esprit, ils n’étaient pas correctement mariés avant le mariage qui a été filmé pendant le spectacle.”

Malgré leur bon raisonnement pour retarder les célébrations officielles, les fans ne peuvent s’empêcher de se sentir un peu trompés, après avoir suivi l’intégralité de leurs faux fiançailles dans la série – y compris * cette * querelle avec Davina sur le ring.

Maintenant, il est possible que Mary et Romain soient tombés amoureux rapidement et se soient précipités pour se marier, quatre mois seulement après son divorce. Mais les téléspectateurs de l’émission sauront que le couple aurait “pris sa lenteur”.

mary et romain ont simulé leur mariage et leur proposition de vendre le coucher du soleil et je suis en fait un peu salé dessus – roi yas🖤 (@yassmeeenn) 25 août 2020

.Ainsi Mary et Romain de #SellingSunset étaient déjà mariés avant de commencer le tournage de la première saison? J’adore ce spectacle mais il semble que tant de choses soient truquées pour le spectacle. Je veux dire, devrais-je m’attendre à plus puisque c’est des producteurs du #les collines? – AllAboutTRH (@AllAboutTRH) 24 août 2020

vient d’apprendre que Romain et Mary s’étaient mariés DEUX ans avant leur mariage à l’écran et je ne peux pas faire face – Julie (@juliesernaque) 24 août 2020

mary et romain se sont mariés deux ans avant de vendre le coucher du soleil lol c’est pire qu’ils ne vendent de fausses maisons – Comptable de Marty byrde (@chieftomes) 24 août 2020

WAIT Mary et Romain se sont mariés avant même que s1 ne commence le tournage ?? Chaque nouveau fait que j’apprends sur la vente du coucher de soleil me souffle juste 😂😂 – porter un masque 😷 (@ KatieRuth1) 25 août 2020

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour obtenir le prochain épisode scandaleux de la série, car le tournage de la saison 4 est actuellement interrompu en raison du coronavirus.

Nous sommes assez certains que nous pouvons nous attendre à tout le drame du nouvel engagement de Heather et de Brett quittant la maison de courtage – et nous ne pouvons pas attendre.

