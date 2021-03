«  Selling Sunset  » obtient un renouvellement de deux saisons de Netflix

On dirait que Netflix est en pour beaucoup plus de ventes sur « Selling Sunset »!

La série docusoap (comme l’appelle le service de streaming) a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires, par le vice-président de la série non scénarisée et documentaire Brandon Riegg.

« Vendre Sunset. » Netflix

Les stars Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander et Davina Potratz devraient toutes revenir. La série se déroule dans le monde de l’immobilier haut de gamme à Los Angeles et suit les agents immobiliers (et parfois leurs conjoints), qui travaillent tous au sein du groupe Oppenheim. (Jason et Brett Oppenheim sont, bien sûr, également à bord).

Netflix a publié mercredi une nouvelle bande-annonce de saison (qui comprend des clips du « Bling Empire » également renouvelé) qui semble être tout aussi blonde, surélevée et racée que vous pourriez vous y attendre. Remarque: il y a des jurons!

« Selling Sunset » a commencé à être diffusé en 2019, et depuis lors, le drame a été lancé. La saison trois, qui a été créée en août dernier, était une aubaine de drame savonneux, du divorce réel entre Stause et la star de « This Is Us » Justin Hartley à la déception de Quinn que son mariage gothique n’ait pas été aussi mis en lumière sur la série comme elle l’avait espéré.

«C’était difficile pour moi de le regarder à la télévision parce que ce n’est pas vraiment comme ça que je m’en souviens», a-t-elle déclaré à l’époque.

« Vendre Sunset. » Netflix

L’émotion brute de Stause en découvrant par texte qu’elle allait divorcer a également donné à la série un sens accru du mélodrame.

« Je l’ai découvert parce que (Hartley) m’a envoyé un texto que nous étions classés », a-t-elle déclaré à Fitzgerald la saison dernière. « Quarante-cinq minutes plus tard, le monde le savait. »

Et au cas où cela ne suffirait pas, Fitzgerald et son beau-père de longue date Bonnett se sont en fait mariés pendant deux ans … avant que leur mariage ne soit présenté dans l’émission à la fin de la saison deux!

« Mary et Romain avaient une union civile quelques mois avant le début du tournage de la série en juin 2018, mais ils ont choisi de ne le dire à aucun de leurs amis ou de leur famille, car ils essayaient toujours de voir si leur relation fonctionnerait dans le à long terme », a confirmé un porte-parole de Fitzgerald à AUJOURD’HUI en août dernier. « Dans leur esprit, ils n’étaient pas correctement mariés avant le mariage qui a été filmé pendant le spectacle. »

Vraiment, il semble que tout va avec ces experts immobiliers. Comme le note Quinn dans le teaser, « Je ne commence jamais le drame. Je le termine simplement. »

Nous avons hâte de voir ce qui va suivre. La quatrième saison de «Selling Sunset» devrait baisser cet automne.