Selene III: Commencer une mission lunaire analogique avec des bombes explosives – Rapport du commandant: Jour 3

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene III de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene III à HI-SEAS

Jour lunaire 3 (24 février 2021)

« Nous ne vous laisserons pas mourir! » m’a dit l’équipage. Sceptique et amusé, j’ai répondu: « J’ai déjà entendu ça. » Heureusement, nous ne parlions que d’un scénario de mort simulé. Plus précisément, nous jouions à un jeu de « Keep Talking and Nobody Explodes », qui est un jeu informatique dans lequel une équipe doit travailler ensemble pour désarmer une bombe. L’équipage de Selene III a décidé de se lancer dans ce jeu dans le cadre de nos premières activités analogiques de liaison de mission lunaire dans l’habitat HI-SEAS.

Pendant le jeu, un membre de l’équipe doit effectuer un certain nombre de tâches pour désarmer une bombe virtuelle sur son ordinateur. Les autres joueurs ont accès à un manuel contenant des instructions sur la façon de désarmer la bombe, mais ils ne peuvent pas voir la bombe elle-même. De cette façon, le jeu est essentiellement axé sur de bonnes capacités de communication et de rester calme sous le stress. Si vous faites des erreurs, le chronomètre pour déclencher la bombe s’accélérera. Vous ne pouvez faire que deux erreurs avant que la bombe n’explose. Il explosera également si vous ne le désarmez pas avant que la minuterie ne s’éteigne. L’ensemble du jeu est accompagné d’une musique très stressante destinée à vous rendre plus anxieux à mesure que vous vous rapprochez de l’explosion de la bombe.

Ce n’est certainement pas une activité sans stress dans laquelle je recommande à quiconque de se plonger, surtout tard le soir. L’équipage de Selene III ne semblait pas trop préoccupé par cela ce soir. Nous étions tous emmitouflés dans des couvertures et des vêtements chauds avant que l’ingénieur d’équipage Oscar Ojeda ne nous propose de jouer à ce jeu. Chaque membre d’équipage s’est assis à tour de rôle sur la «sellette» derrière l’ordinateur avec la bombe, tandis que le reste de l’équipage était assis en face d’eux avec le manuel d’instructions de la bombe. Tous ceux qui ont quitté la sellette se sont immédiatement exclamés que cela devenait littéralement une sellette. Ils n’étaient plus froids, malgré les températures d’environ 61 degrés Fahrenheit (16 degrés Celsius) dans l’habitat, en raison de tout le stress lié au jeu.

Crew Bioengineer Zoe Maxwell met en place son expérience en se concentrant sur la croissance de bactéries mangeuses de perchlorate dans un système aquaponique avec des poissons pour la filtration durable du perchlorate présent sur Mars. (Crédit d’image: Jason Fischer)

J’avoue que j’ai été très amusé quand j’ai vu l’équipage tenter de désarmer des bombes de plus en plus complexes, malgré «s’entre-tuer» maintes et maintes fois. En tant que commandant de l’équipage, j’ai décidé de me joindre à l’amusement et j’ai également bravé la sellette. Malheureusement, l’équipage m’a accidentellement fait exploser (peut-être exprès?) Lors du premier tour. C’est pourquoi je n’étais pas très convaincu quand ils ont essayé de me rassurer qu’ils ne me laisseraient pas mourir lors du deuxième essai. Hélas, leurs efforts ont été vains, car nous avons manqué de temps pour désarmer la bombe et elle a encore explosé.

Le sourire aux lèvres, j’ai repris ma chaise de spectateur et j’ai réfléchi à ce qui rendait ce jeu si addictif. Personnellement, je n’ai pas besoin de plus de stress dans ma vie lorsque je dirige des missions spatiales simulées, mais l’équipage semblait y prospérer. Je les ai regardés lutter pour se maintenir en vie à chaque fois, mais ils ont continué et ont essayé sans cesse jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat plus positif. Cela n’a pris qu’une demi-heure et leur communication a changé. Ils sont devenus plus efficaces pour expliquer les choses et accomplir certaines tâches rapidement. Leur transformation était presque tangible et je me sentais très fier de leurs progrès rapides.

Les membres d’équipage de Selene III jouent à « Keep Talking and Nobody Explodes » en tant qu’activité de liaison d’équipe. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Je suppose que je peux ajouter ce jeu à une liste d’activités de liaison réussies chez HI-SEAS. Ils vont du « fiber pong » (une version du beer pong utilisant des compléments alimentaires à base de fibres) aux compétitions intra-équipage et à la réalisation de films d’horreur. Chaque équipage est différent, je dois donc adapter ce que nous faisons en tant qu’équipe en fonction de la composition de l’équipage et de la personnalité de chacun. La plupart du temps, je les laisse décider en équipe de ce qu’ils veulent faire pendant notre temps libre, même si parfois ils ont besoin de moi pour les pousser un peu pour faire avancer les choses. Une fois qu’il a commencé à rouler métaphoriquement, les activités de liaison se poursuivent jusqu’à ce que nous nous séparions de nouveau sur la «Terre».

L’équipage de Selene III est composé de membres d’équipage qui sont heureux de prendre l’initiative et d’assumer de nouvelles tâches pendant la mission. Ces tâches ne concernent pas seulement le collage de l’équipage, mais aussi la cuisine, la cuisson, le nettoyage, le démarrage de nouveaux projets de recherche et le perfectionnement des systèmes existants de l’habitat. Tous les membres d’équipage sont occupés à tout moment avec des activités utiles et utiles, ce qui me rend très reconnaissant de les avoir en mission avec moi. À ce rythme, j’ai le sentiment que nous terminerons un certain nombre de grands projets d’ici la fin de la mission.

L’agent de biosciences Jason Fischer prépare son expérience de système de survie bio-régénératrice. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Notre responsable des opérations d’équipage est Eboni Brown, qui sur Terre est responsable de projet et d’assurance qualité chez Echo & Co, une société de conception numérique basée dans le Massachusetts, tout en poursuivant sa maîtrise en génie mécanique et aérospatial à l’Université de Virginie. Pendant son séjour à HI-SEAS, Eboni se concentrera sur le stress chronique, en particulier sur son lien avec la connectivité humaine et les réponses émotionnelles.

Tous nos membres d’équipage sont multitâches, par exemple l’ingénieur d’équipage Oscar I.Ojeda de Bogotá, en Colombie, termine sa maîtrise à la Purdue School of Aeronautics and Astronautics à West Lafayette, Indiana, et sa licence de pilote privé. Il est passionné par les vols spatiaux humains et ses recherches se concentrent sur l’importance des missions spatiales analogiques pour faire progresser l’exploration humaine future au-delà de la Terre.

Zoe Maxwell est la bio-ingénieur de l’équipage et elle est aviateur en service actif à la Luke Air Force Base en Arizona, avec des aspirations à devenir astronaute. Au cours de la mission, elle travaillera à tester la croissance de bactéries mangeuses de perchlorate dans un système aquaponique avec des poissons, dans des conditions instables, pour voir si c’est viable pour la filtration durable du perchlorate présent sur Mars. Les perchlorates sont des composés réactifs dans le sol de la planète rouge (et également présents sur Terre) qui sont toxiques pour les humains. Le rayonnement solaire peut déclencher une réaction chimique dans les perchlorates qui provoque la combustion des molécules organiques, les rendant toxiques pour certains microbes, mais les perchlorates peuvent également fournir une source d’énergie pour les microbes.

Bureau de l’ingénieur d’équipage Oscar Ojeda avec le système de survie de l’habitat HI-SEAS sur le moniteur. (Crédit d’image: Oscar Ojeda)

Nous avons un autre officier des sciences biologiques dans l’équipage, Jason Fischer, qui est un biologiste micro et moléculaire travaillant au Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Il soutient une grande variété de projets allant de la production de cultures spatiales aux effets de la microgravité simulée et du rayonnement spatial sur les semences de plantes. À HI-SEAS, il étudiera les systèmes de soutien de la vie bio-régénératifs pour la culture de microgreens sur la lune ou sur Mars.

Brooke Edwards, responsable de la communication scientifique de la mission Selene III, est ambassadrice du système solaire pour le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, et chroniqueuse spatiale pour Freshwater Reporter. Tout au long de la mission Selene III, elle enregistrera son expérience en tant qu’astronaute analogique pour créer du contenu supplémentaire pour les activités de sensibilisation.

Quant à moi, je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis encore une fois le commandant d’une mission spatiale analogique à HI-SEAS. Ma séquence apparemment interminable de missions analogiques est le résultat de l’incapacité de l’installation de recherche HI-SEAS à suivre une formation normale avant la mission pendant la pandémie. Au lieu de cela, en tant que directeur de HI-SEAS, je forme l’équipage en mission. Lorsque je ne dirige pas des opérations de mission, j’effectue des projets de recherche en astrobiologie, en collaboration avec le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland et Honeybee Robotics à New York.

Le commandant Musilova signe pour tester si l’équipage peut me garder en vie pendant le jeu d’explosion de bombe. Le résultat de cette activité de liaison pourrait bien affecter la façon dont nos relations avec l’équipage évolueront au cours de cette mission.

