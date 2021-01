Selena Quintanilla: qui était Laura Canales et de quoi est-elle morte

« Selena: la série«Est devenu un énorme succès sur la plate-forme Netflix, en enseignant beaucoup à ses téléspectateurs sur la musique Tejano. Ce genre hybride catapulté Selena Quintanilla-Perez à la célébrité internationale. Cependant, comme l’indique la série, Selena n’était pas la première «reine de la musique Tejano», cette pionnière était une femme nommée Laura Canales.

Laura Canales il est né en Kingsville, Texas, dans un petit ranch situé à 80 kilomètres de corpus Christi, dans Texas. Elle était connue pour sa musique en particulier pour les notes incroyables qu’elle atteignait avec son chant. Dans la serie, Laura Canales est interprété par Catia ojeda, et est face à face avec le protagoniste de « Selena: la série».

Dans un moment de chapitre 3 de la première saison appelée « Et le gagnant est… » Quintanilla et Chaînes ont été trouvés dans la salle de bain Prix ​​de la musique Tejano de 1986. À l’époque, elle n’avait que 15 ans, et tous deux ont partagé un moment privilégié avant et après leur rencontre.

Mais qui était Laura Canales et quelle est votre histoire? Dans cet article, nous ferons un petit bilan de sa vie, pourquoi il a été si influent dans le carrière de Selena, de ce que la chanteuse est morte et de sa participation à la série de Netflix. Attention, au cas où vous n’auriez pas encore vu la série, il pourrait y avoir SPOILERS.

QUI ÉTAIT LAURA CANALES?

Laura Canales a été la première reine de la musique Tejano (Photo: AtitudFem)

Comme déjà mentionné précédemment, Laura Canales a été élevé en Texas et elle était une chanteuse forte pendant sa jeunesse. Comme Selena, le père de Chaînes a joué un rôle central dans les premiers jours de sa carrière lorsqu’elle l’a encouragée à interpréter la musique Tejano, le style hybride créé le long de la frontière entre Texas et Mexique que les hommes chantaient principalement à cette époque.

Canales est apparu pour la première fois sur la scène en 1973, jouer avec les groupes Les uniques et Ensemble Bernal en tant que membre du groupe. Puis dans la décennie de 1970, a aidé à former le groupe Snowball & Compagnie, qui a sorti plusieurs albums et a eu un succès avec la chanson « Bleu nuit».

Mais c’est dans la décennie suivante que Chaînes vraiment trouvé la gloire. Dans 1981, elle et son nouveau mari ont formé Laura Canales et Encanto. Le groupe a sorti plusieurs albums au fil des ans et a eu un grand succès avec la chanson « Oui j’ai vécu avec toi». Tôt que tard, il a été surnommé « La reine de la vague du Texas».

Au cours de ces années, il a remporté le prix pour Chanteuse de l’année aux Tejano Music Awards de 1983 à 1985. Selena a brisé cette séquence quand il a remporté le prix en 1986. Malheureusement, on ne sait pas si « Selena: la série« Décrit vraiment avec précision les événements survenus lors de la remise des prix 1986 quand ils se sont tous les deux rencontrés.

Cependant, on sait que les deux stars entretiennent une relation amicale qui dura de nombreuses années, car leurs carrières coïncidèrent. Même lorsqu’ils étaient en compétition pour les mêmes prix et Selena a remporté le prix, Chaînes Elle était fière que la jeune chanteuse apporte le son texan à de nouveaux publics et à d’immenses stades.

Et si cela ne suffisait pas, Selena et Chaînes ils se sont également produits ensemble lors de plusieurs événements tout au long de leur carrière, et Chaînes a pu surfer sur la vague d’intérêt international pour la musique Tejano dans le 1990 lors de leur premier retour, exécutant des tubes comme « Quatre façons » et « Donne moi la main».

Après le meurtre tragique de Selena dans Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze pour Yolanda Saldivar, Canales a rendu hommage à la jeune chanteuse en assistant à ses funérailles à Parc commémoratif en bord de mer dans Corpus Christi, Texas, alors fait remarquer le Corpus Christi Caller-Times à propos de la mort terrible de la chanteuse et de ce qui s’est passé les jours suivants après ses funérailles.

Le moment où Laura Canales et Selena se sont rencontrées sur scène (Photo: HeraldodeMéxico)

Dans la décennie de 1990, Chaînes a décidé de commencer la deuxième partie de son histoire et s’est inscrit à Université Texas A&M-Kingsville, et en 1997 a obtenu un baccalauréat en Psychologie et orthophonie. Mais ce n’était pas la fin de sa carrière musicale, car il a fait un autre retour quand il est apparu sur la tournée. Légendes et racines, qui a eu la participation d’autres artistes de la musique Tejano.

Dans le 2000, Chaînes a eu l’honneur d’être membre de la première classe de membres de la Texas Roots Hall of Fame. Malheureusement, sa vie a été écourtée quand il a développé un cas de pneumonie et il est mort subitement 16 avril 2005, après des complications d’une chirurgie de la vésicule biliaire, 50 ans. Elle a reçu dans le 2017 une Prix ​​de la musique Tejano posthume pour sa longue contribution à la musique Tejano.