Selena Quintanilla: pourquoi Yolanda Saldívar a tué la chanteuse, selon « Selena, la série »

Yolanda Saldívar est une infirmière américaine d’origine mexicaine, qui a fondé et présidé le fan club de Selena Quintanilla. Elle a rapidement gagné la confiance de la chanteuse, qui a nommé son gérant de ses magasins de vêtements, sans imaginer ce qui allait se passer le 31 mars 1995.

Huit mois plus tard, la reine du Tex-Mex a nommé Saldivar comme son agent enregistré à San Antonio. Mais les ennuis ont commencé en 1994, avec plusieurs licenciements abusifs, des plaintes de membres du fan club et des accusations de fraude. Ceci, ajouté au comportement étrange de Yolanda, a amené Abraham Quintanilla à intervenir.

Il a commencé à enquêter et a découvert qu’elle avait détourné plus de 60 000 € en chèques contrefaits. Le 9 mars 1995, elle a été confrontée et congédiée, mais ils l’ont gardée sur la liste de paie jusqu’à ce que certaines formalités soient accomplies et parce qu’elle tenait des registres bancaires et financiers.

Yolanda Saldívar est passée du statut d’infirmière à la présidente du fan club de Selena Quintanilla (Photo: Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À YOLANDA DANS «SELENA, LA SERIE»?

Au « Selena, la série», Les choses se passent de la même manière, Yolanda Saldivar Selena prend vie en tant que présidente du fan club, puis devient la gérante du magasin et la meilleure amie de la reine du Tex-Mex.

De plus, il montre tout ce qu’Abraham Quintanilla a fait pour protéger sa fille, confronté l’infirmière, obtenu les documents pour prouver sa culpabilité et lui a interdit d’entrer dans sa société de production. ´

Dans la série de NetflixLa dernière fois qu’ils se voient, Saldívar menace le père de l’interprète de «Forbidden Love». Bien que Selena ait refusé de croire en la trahison de son amie, elle a compris qu’il valait mieux rester loin d’elle.

Cependant, une nuit, Yolanda l’a appelée pour demander de l’aide, elle a dit qu’elle avait été agressée par deux hommes, mais lorsque le chanteur l’a emmenée à l’hôpital, les médecins ont nié son histoire. Déçue, Selena demande simplement des documents financiers aux boutiques.

Yolanda Saldivar a accepté de les livrer, a emmené la célèbre chanteuse au motel où elle résidait et, bien que cela ne soit pas montré à l’écran, lui a tiré dessus, provoquant Selena Quintanilla est décédé à 23 ans.