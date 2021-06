Selena Quintanilla : les amours nés au sein du groupe, réciproques et non

« Selena : la série« Créé plus tôt ce mois-ci et quelques jours seulement après sa première, il figurait déjà dans le top 10 sur Netflix. À l’heure actuelle, de nombreux fans ont déjà traversé la seconde moitié de l’histoire du défunt chanteur, qui a ravivé une foule d’émotions de longue date pour les fans et les recrues.

Cependant, les fans ont toujours apprécié les dernières nouvelles révélées. Comme la carrière du chanteur Séléna et sa mort prématurée a continué de se dérouler dans la saison deux, un moment tendre au sein de la série qui s’est démarqué pour les fans.

C’était clairement l’origine de « Je n’en ai plus« , sans hésitation il y eut une commotion extatique lorsqu’une jeune femme Beyoncé rencontré le chanteur, de tendres moments en famille et, bien sûr, de la tristesse en entendant « Rêvant de toi ». Cependant, ce qui reste toujours, c’est la mélancolie qui, à chaque compte, est la vague possibilité d’une fin alternative.

Les bons souvenirs d’une icône culturelle qui se sentait comme un membre de la famille n’ont pas cessé, car des fans dévoués gardent activement sa mémoire vivante. Que ce soit Twitter ou alors TIC Tac, la base de fans du Reine de la musique de Tejano a beaucoup de réflexions sur la série.

LES AMOUR QUI ONT ÉMERGÉ AU SEIN DU GROUPE « SELENA Y LOS DINOS »

Apparemment, Suzette n’a jamais su à l’époque ce que Ricky ressentait pour elle. (Photo: Les gens en espagnol)

Dans une scène de l’épisode six, Séléna est en studio en train d’enregistrer le boléro pendant que le compositeur Ricky Vela et sa soeur Suzette ils la regardent. Le visage de Bougie est remarquablement sombre, bien qu’il essaie de rester stoïque tout en Séléna continuer à chanter. Avec tendresse, Suzette la jeune mariée met sa main sur son épaule et le félicite pour la chanson.

« Qui savait que tu l’avais à l’intérieur », Il dit. Le cœur brisé, une larme coule sur la joue de Bougie tout en luttant pour sourire. Immédiatement, Séléna réaliser que Suzette, inconscient, quitte le bureau. Chanter avec conviction Séléna il regarde Vela d’un air réconfortant, qui essuie ses larmes alors que les paroles rassurent.

Ricky Vela il s’est joint à Selena et les Dinos au 1985 en tant que compositeur et claviériste, étant resté avec le groupe jusqu’à la mort de Séléna. A cette époque, il est crédité d’avoir écrit ou co-écrit certains des succès classiques de Séléna Quoi « L’appel », « Images et souvenirs » Oui « Le gars de l’appartement 512 ».

Ricky n’a jamais osé avouer à Suzette ce qu’il ressentait. (Photo : Netflix)

Il a également été confirmé par Abraham Quintanille III, père de Séléna Oui Suzette, que Vela avait des sentiments pourr Suzette. Dans une interview de Panneau d’affichage au 1994, Quintanilla je parle de Bougie comme une « Personne timide et introvertie”. Conscient des sentiments de Bougie pour sa fille, Quintanilla elle a essayé de lui faire avouer ses sentiments, mais il ne l’a pas fait.

« Je sais que Ricky m’a aimé parce qu’il me l’a dit », il lui a dit Quintanilla à Panneau d’affichage. «Et je plaisantais avec Ricky et je disais:« Hé, Ricky, tu l’aimes bien? Parle avec elle! « Et il ne le ferait pas ». Au 1993, Suzette marié avec Bill Arriaga, avec qui il a récemment célébré son 25e anniversaire des mariages. La chanson « Je n’en ai plus », écrit en 1994, apparaît dans « Amour interdit », le quatrième album studio de Séléna.