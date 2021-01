Selena Quintanilla: ce qui est arrivé à Ricky Vela, le claviériste de ‘Selena y Los Dinos’

En plus de raconter la montée en puissance de Selena Quintanilla, « Selena: la série”Raconte le voyage que la famille de la reine de Tex-Mex et les autres membres du groupe ont parcouru. L’un d’eux est Ricardo «Ricky» Vela, qui était claviériste pour le groupe et s’intéressait à Suzette, la sœur aînée du chanteur.

Dans la fiction de NetflixRicky ‘Vela est interprété par Hunter Reese Peña, un acteur américano-mexicain qui a fait ses débuts en 2012 et est apparu dans une multitude de courts métrages. Mais qu’est-il arrivé au vrai claviériste de «Selena y Los Dinos»?

Selon les rapports de HITC, Ricky Vela a rejoint «Selena y Los Dinos» en 1985 et était un claviériste pour le groupe pendant leurs jours de succès. En outre, comme indiqué dans « Selena: la série», L’artiste avait des sentiments pour la sœur aînée de Selena, Suzette.

C’est pourquoi, lorsque Suzette a épousé Billy Arriaga en septembre 1993, Ricky a écrit la chanson «No Me Queda Más», qui parle de leur amour non partagé.

En 1994, le père de Selena et Suzette, Abraham Quintanilla, en a parlé à Billboard et a déclaré: «Ricky est une personne très timide et introvertie. Et il aimait mon autre fille, Suzette, le batteur (…) Et je sais que Ricky m’aimait parce qu’il me le disait, et j’avais l’habitude de plaisanter avec Ricky et de dire: «Hé, Ricky, est-ce que tu l’aimes? Parle avec elle!’ et ce n’est pas le cas. «

Après le meurtre de Selena Quintanilla En 1995, le groupe s’est dissous et apparemment la carrière musicale de Ricky Vela a pris fin, car comme le soulignent les médias susmentionnés, il n’y a aucune trace de son travail.

Cependant, en 2020, « Ricky » Vela a été crédité comme auteur-compositeur sur l’interprétation par Angela Aguilar de sa chanson « No Me Queda Más ».