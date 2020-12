Selena: la série, saison 2: date de sortie de Netflix, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

« Selena: la série », Une production Netflix réalisée par Hiromi Kamata et écrite par Moisés Zamora, a été annoncée comme une série limitée de deux saisons et 20 épisodes. Par conséquent, il aura une deuxième saison qui comportera probablement 11 chapitres, qui continueront de raconter la vie de la reine du Tex-Mex jusqu’à son assassinat en 1995.

Dans une interview au Los Angeles Times, Christian Serratos a évoqué son expérience de la fiction et a révélé que le tournage de la deuxième partie était déjà terminé, mais qu’il n’y avait toujours pas de date de sortie pour le nouveau lot d’épisodes.

Bien que ce ne soit pas la première version de l’histoire de Selena Quintanilla, la série de Netflix Il a l’autorisation de la famille du chanteur texan.

(Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE «SELENA: THE SERIES»?

La première saison de « Selena: la série»Terminé avec la composition de la chanson« Como la Flor », avec Suzette contactant Yolanda Saldivar, et avec Abraham renvoyant le guitariste du groupe après avoir découvert qu’il avait une liaison avec sa fille.

Par conséquent, la deuxième partie se concentrera sur l’amour interdit de Selena et Chris, leur mariage et le retour du guitariste dans le groupe. De même, Yolanda Saldívar, la femme qui a tué la chanteuse populaire en 1995, entrera dans sa vie.

Apparemment, la deuxième saison ne se concentrera pas sur la mort de Selena car c’est une «célébration de la vie de Selena et non de sa mort», a déclaré Natasha Pérez, qui joue Yolanda, à Entertainment Weekly.

«La série ne parle pas de sa mort. Yolanda est là pour ajouter de la tension à ce qui se passe, mais ce qui se passe est tellement beau parce qu’elle est une artiste qui se trouve, une artiste émergente et qui trouve sa place au sein de sa famille et de la société. Ils faisaient tous très attention à la façon dont tout était géré. Malheureusement, Yolanda fait partie de l’histoire tragique de Selena. Mais la beauté de tout cela est de savoir comment son héritage se perpétue à ce jour à travers sa musique, son art et même toute sa vie. Grâce à elle, nous pouvons aujourd’hui avoir cette conversation et avoir une émission sur une Latina, avec et écrite par des Latinos. C’est une belle chose « .

«La première partie était stressante car il y avait moins de séquences sur lesquelles baser ma performance. Mais en même temps, il était plus détendu, car il avait plus de liberté. Les gens ne savent pas grand-chose de cette version de Selena », a déclaré l’actrice de 30 ans lors d’une conversation avec OprahMag.

Cependant, «dans notre deuxième partie, nous verrons beaucoup plus de l’icône. J’avais beaucoup plus sur quoi baser ma performance, mais c’était stressant parce que les gens connaissaient si bien Selena. Il y avait une pression supplémentaire », a ajouté Serratos.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «SELENA: THE SERIES»

La deuxième saison de « Selena: la série« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Selena: la série » | Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «SELENA: THE SERIES 2»

La plupart des acteurs reviendront pour la deuxième saison de « Selena: la série».

Christian Serratos comme Selena Quintanilla

Ricardo Chavira comme Abraham Quintanilla Jr.

Seidy López comme Marcella Quintanilla

Gabriel Chavarría comme AB Quintanilla

Noemí González comme Suzette Quintanilla

Julio Macías comme Pete Astudillo

Jesse Posey comme Chris Pérez

Hunter Reese Peña comme Ricky Vela

Natasha Pérez comme Yolanda Saldivar

Natasha Pérez joue Yolanda Saldivar dans « Selena: La Serie » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SELENA: THE SERIES» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Selena: la série« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux chapitres atteindront la plate-forme de streaming à la fin de 2021 ou même avant.