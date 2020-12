Selena La série: qui est Madison Taylor Baez, la fille qui joue la reine du Tex-Mex

La série biographique Netflix ne se concentre pas uniquement sur la carrière musicale de Selena Quintanilla Il montre également son enfance, les problèmes financiers de sa famille et les sacrifices qu’il a consentis pour se faire connaître. La personne en charge de donner vie à la plus jeune version de la reine du Tex-Mex était Madison Taylor Baez, qui a surpris tout le monde par son interprétation et sa voix incroyable.

Madison Taylor BaezNée aux États-Unis le 24 février 2011, d’origine hispanique et philippine, elle a grandi à Orange County, en Californie. Il a commencé à chanter à l’âge de deux ans lorsqu’il a chanté des chansons pour son père, Chris Baez, alors qu’il luttait contre le cancer du côlon, a rapporté «City of Hope».

Après avoir remarqué le talent de sa fille, en 2017, alors que Madison avait sept ans, son père lui a appris l’hymne national des États-Unis et a envoyé une vidéo aux LA Lakers. Cela a conduit la petite fille à chanter l’hymne dans l’un de ses jeux.

Madison Taylor Baez est connue sous le nom de la fille de l’hymne (Photo: Netflix)

Aussi, la jeune actrice qui joue Selena enfant dans la série Netflix, a chanté dans plusieurs matchs pour les équipes des Dodgers, Rams, Lakers, Galaxy et LA Kings, Los Angeles, respectivement dans les ligues de baseball, de football, de football et de hockey sur glace.

Bien que « Selena: la série« A obtenu son premier rôle important, Madison Taylor Baez Il est apparu dans quelques publicités et dans le film de 2019 « The Tooth Racket ».

MADISON TAYLOR BAEZ DANS « SELENA: LA SERIE »

Madison a déclaré à Mujerista que: «Je ne savais pas grand-chose sur Selena avant d’avoir auditionné pour la série. Mes parents étaient de grands fans et ils m’ont tout dit sur elle. Puis je l’ai enquêté. J’ai regardé toutes ses vidéos, le film Selena et écouté toute sa musique. Je suis instantanément tombé amoureux d’elle et de sa musique. Je suis immédiatement devenu fan ».

« [Selena] signifie beaucoup pour moi. Elle est un excellent exemple non seulement pour moi, mais pour toutes les petites filles, en particulier les latines, que vos rêves peuvent devenir réalité. Elle a ouvert de nombreuses portes », a-t-il ajouté.

De plus, il a avoué avoir trouvé des similitudes entre sa vie et celle de Selena: «Une grande partie de la vie de la jeune Selena est comme la mienne. De toutes les pratiques, chansons, présentations, aux conversations sur la musique avec mon père. La musique et le chant dans ma vie font partie de ma vie quotidienne. Nos familles ont eu du mal à essayer de réussir dans l’industrie de la musique et du théâtre. «