Selena La série: pourquoi Yolanda Saldívar apparaît à peine dans la biographie de Netflix

La première saison de « Selena: la série «Centré sur les premières années de la reine du Tex-Mex, c’est-à-dire dans son enfance, les efforts de son père pour réussir dans le monde de la musique avec son groupe familial, les sacrifices qu’ils ont consentis pour réaliser leurs rêves et leur fulgurante ascension vers la gloire.

À la fin des nouveaux épisodes de la fiction de Netflix , AB vient de réussir à composer la chanson «Como la flor», Abraham découvre la relation de sa fille avec Chris et congédie le guitariste du groupe malgré les appels de Selena.

En revanche, avant tout ce tapage, Abraham demande à Suzette de prendre contact avec Yolanda Saldivar, une infirmière qui veut reprendre le fan club de Selena Quintanilla. Alors pourquoi la femme qui a assassiné Selena Quintanilla apparaît à peine dans « Selena: la série« ?

Natasha Pérez joue Yolanda Saldivar dans « Selena: La Serie » (Photo: Netflix)



YOLANDA SALDÍVAR DANS « SELENA: LA SERIE »

La raison la plus évidente est que Yolanda fera partie de la deuxième saison de la série Netflix, qui montrera également davantage la carrière de la chanteuse texane, ainsi que son mariage avec Chris.

Cependant, dans une interview avec Entertainment Weekly Natasha Pérez, qui joue Yolanda Saldivar dans “Selena: la série« , A expliqué que le deuxième volet ne se concentrera pas sur la mort d’une chanteuse populaire parce que le programme est une » célébration de la vie de Selena et non de sa mort « .

«La série ne parle pas de sa mort. Yolanda est là pour ajouter de la tension à ce qui se passe, mais ce qui se passe est tellement beau parce qu’elle est une artiste qui se trouve, une artiste émergente et qui trouve sa place au sein de sa famille et de la société. Ils ont tous fait très attention à la façon dont tout était géré », a-t-il déclaré.

Elle a également ajouté: «Malheureusement, Yolanda fait partie de l’histoire tragique de Selena. Mais la beauté de tout cela est la façon dont son héritage se perpétue à ce jour à travers sa musique, son art, et en fait toute sa vie. Grâce à elle, nous pouvons aujourd’hui avoir cette conversation et avoir une émission sur une Latina, avec et écrite par des Latinos. C’est une belle chose « .