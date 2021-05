« Selena La serie »: la dernière photo de Selena Quintanilla, un jour avant sa mort

« Selena: la série«Célèbre la vie de Selena Quintanilla de sa petite enfance à sa carrière historique. Dans la première partie de la saison 1, l’actrice Madison Taylor Baez incarne une jeune Selena avec une voix puissante et une attitude positive. Dans la transition vers son adolescence et l’âge adulte, l’actrice Christian Serratos prend les commandes et se transforme en reine de la musique Tejano.

Selena Quintanilla a fait ses débuts d’enregistrement dans le Années 80 et est devenu un artiste primé sur la scène musicale latine avec des albums comme Amour interdit Oui Selena en direct. Au Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, a été assassiné par la fondatrice de son fan club. Son dernier album, Rêvant de toi, a été libéré à titre posthume en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze.

Selena Quintanilla Oui Chris Perez Ils se sont rencontrés lorsque le guitariste a rejoint le groupe familial Quintanilla en 1989. Peu de temps après, ils sont tombés amoureux et ont commencé à se voir secrètement, mais quand Abraham l’a découvert, il a renvoyé le musicien pour l’éloigner de sa fille. Au 1992, Selena cherché Chris, et après avoir avoué qu’ils continuaient à s’aimer, tous deux ont décidé de s’enfuir puis de se marier secrètement

Même si Selena Quintanilla rêvait d’un grand mariage, dans les premiers jours d’avril 1992, le couple a organisé une cérémonie express à Palais de justice du comté de Nueces, quand elle avait 20 ans et lui 22. Plus tard, pour Abraham Il n’avait pas d’autre choix que d’accepter Chris dans le cadre de sa famille, bien qu’après la mort de Selena les choses n’allaient pas bien entre eux.

LA DERNIÈRE PHOTO DE SELENA QUINTANILLA AVANT SA MORT

Selena et Chris ont été photographiés pour la dernière fois par le beau-père de la chanteuse. (Photo: Facebook)

Après la première de « Selena: la série » la vie de Selena il est de nouveau au centre de l’attention du public et des médias. Cette version de la vie de Selena Peu à peu les mystères de sa vie ont été révélés, dernièrement le mystère par lequel le public voulait savoir qui était derrière la dernière photo de Selena en vie.

Face à ce mystère sur Selena, son veuf Chris Perez a donné des détails à ce sujet et a clarifié le doute sur la photographie. Cette image a servi d’inspiration pour l’une des scènes du deuxième volet sur sa vie. La scène montre Selena assis en attendant la comptabilité de son entreprise. Chris il a parlé de ce moment dans le livre qu’il a publié.

Intitulé «Pour Selena, avec amour», Chris raconte de son point de vue la vie de Selena et ce qu’ils ont vécu ensemble. Le livre a été publié dans le année 2012, pour lui a une signification inestimable puisque dans le livre, Chris révèle plus en détail comment l’amour entre eux est né après avoir travaillé ensemble dans la carrière musicale du Reine du Tex Mex.

La chanteuse a épousé le guitariste de son groupe à l’âge de 20 ans. (Photo: @chrispereznow / Instagram)

C’était seulement en el année 2018 que la dernière photo de Selena dans les réseaux sociaux, Chris compte que qui a pris la photo était Gilbert Perez, son père. Lorsque l’image a été publiée, elle a suscité de grandes attentes car elle a été prise la nuit avant sa mort, le 30 mars 1995. La raison de prendre une photo est née de la grâce du moment.

Grâce à voir ensemble Selena Oui Chris discutant en tant que «grandes personnes» des comptes, depuis Selena eu 23 ans Oui Chris 25 ans. Ceci sans pouvoir imaginer que ce serait la dernière photo vivante du chanteur.