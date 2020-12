Selena La Serie: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

La première saison de « Selena: la série », La série Netflix qui raconte l’histoire de la reine du tex-mex, se concentre sur l’enfance insolite de Selena Quintanilla, les efforts de son père pour réussir dans le monde de la musique avec son groupe familial, les sacrifices que ils l’ont fait pour réaliser leurs rêves et leur ascension fulgurante vers la gloire.

Peu à peu, les efforts de la famille Quintanilla portent leurs fruits et Selena et les Dinos passent de mariages à des présentations locales et enfin à des concerts massifs. La première étape est d’obtenir un contrat d’enregistrement et un auteur-compositeur, mais lorsque ce dernier échoue à AB, il commence à composer ses propres chansons.

Après que Selena ait obtenu plusieurs nominations à la sixième édition des Tejano Music Awards, le groupe se prépare à donner son premier concert au Mexique. Plus tard, le leader du groupe a des problèmes de voix en raison de la fatigue, AB cherche un nouveau guitariste, c’est-à-dire que Chris apparaît sur la scène.

Alors que Selena veut mettre son propre style sur la couverture du nouvel album, son frère ressent la pression d’écrire plus de succès. Aussi, Selena et Chris se rapprochent de plus en plus, à tel point que Suzette commence à s’inquiéter.

« Selena: The Series » montre des détails peu connus sur la famille de la chanteuse (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «SELENA: THE SERIES»?

Vers la fin de la première saison de la série Netflix , «Come With Me» devient un hit et AB a une super chanson en tête. Après un incident avec un fan ivre lors d’un concert, le père de Selena engage un garde du corps pour l’accompagner partout, compliquant sa liaison secrète avec Chris.

Bien qu’Abraham accepte que Pete quitte le groupe et commence sa carrière de soliste, AB ne prend pas la nouvelle de la même manière et au milieu de sa colère il reproche à sa sœur de sortir avec le guitariste et de mettre le groupe en danger.

Enfin, AB s’inspire et écrit «Como la Flor», Selena adore la chanson et en en parlant à Chris elle l’embrasse. Le moment romantique est assisté par Abraham Quintanilla, qui arrête le bus à une station-service et congédie le guitariste malgré les appels de sa fille.

En revanche, avant tout ce tapage, Abraham demande à sa fille aînée de prendre contact avec Yolanda Saldivar, une infirmière qui veut reprendre le fan club de Selena Quintanilla.

La deuxième saison de « Selena: The Series » mettra en vedette Yolanda en tant que présidente du fan club Queen of Tex-mex (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «SELENA: THE SERIES»?

La production de Netflix Réalisé par Hiromi Kamata et écrit par Moisés Zamora, il a été annoncé comme une série limitée de deux saisons et 20 épisodes. Cela signifie que « Selena: The Series » aura une deuxième saison qui comprendra 11 chapitres.

Dans une interview au Los Angeles Times, Christian Serratos a déclaré que le tournage de la deuxième partie de la série était terminé, mais qu’il n’y avait toujours pas de date de sortie pour les nouveaux épisodes qui finiront de raconter l’histoire de la reine du Tex-mex.

Apparemment dans le dernier chapitre de la première saison de « Selena: la série», Là où le père de Selena a viré Chris après avoir découvert la romance avec sa fille et Yolanda Saldivar apparaît, il est clair que les deux histoires seront l’axe du deuxième opus.