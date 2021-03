Selena Gomez prend-elle sa retraite? La chanteuse dit qu’elle pourrait arrêter la musique

Selena Gomez envisage de quitter sa carrière musicale après la sortie de son prochain album.

L’ancienne star de Disney Channel dit qu’elle donne une dernière chance à la musique. Selon la façon dont cela se passe, elle peut raccrocher le micro pour de bon pour se concentrer sur sa carrière d’actrice.

L’admission est intervenue lors d’une récente interview avec Vogue dans laquelle Gomez parle de la navigation dans les mondes du théâtre et de la musique tout en assumant le rôle de productrice, comme elle l’a fait sur « 13 Reasons Why ».

Selena Gomez prend-elle sa retraite?

La bonne nouvelle pour les fans est que, bien que Gomez ait déclaré qu’elle pourrait se retirer de la musique, cette décision n’est apparemment pas figée. Et même si elle le fait, les fans pourront toujours profiter de son travail créatif dans d’autres formats.

Gomez a parlé de se sentir parfois perdue dans sa carrière, mais a déclaré qu’elle avait de grands projets et de grandes ambitions devant elle.

Cela pourrait donc vous surprendre de savoir que ces ambitions pourraient la conduire définitivement hors de la scène du concert.

La chanteuse admet qu’après la sortie de son EP espagnol « Revelación » – qui n’est qu’à quelques jours de sa sortie prévue le 12 mars – elle prendra son temps à travailler sur son prochain album.

Mais ce prochain, dit-elle, pourrait être son dernier.

«Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique, et pour ça j’en suis très reconnaissant, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux essayer une dernière fois avant de prendre ma retraite », a révélé Gomez.

Pourquoi Selena Gomez envisage-t-elle d’arrêter la musique?

Gomez a également parlé de ce qui l’a amenée à ne plus aimer faire de la musique.

La star, qui équilibre sa carrière d’actrice avec le chant depuis le début de l’adolescence, dit que la critique constante de sa musique lui parvient, lui donnant l’impression que son travail n’est jamais assez bon pour les gens.

«Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux», dit-elle. «J’ai eu des moments où je me suis dit: ‘À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? »

Gomez a l’impression que les gens sont trop absorbés par sa vie personnelle et ses racines Disney Channel pour la prendre au sérieux en tant qu’artiste mature.

C’est dur de discuter avec elle. La plupart de ses nouveaux projets génèrent des réactions négatives de la part de personnes qui lui disent de s’en tenir à la comédie.

Plus tard dans l’interview, elle n’a pas tardé à préciser que sa décision de s’éloigner de la musique n’était pas tant de cesser de fumer, mais plutôt de consacrer plus de temps à son premier amour – le théâtre.

Gomez a déclaré qu’elle souhaitait consacrer plus de temps à son emploi du temps pour, comme elle le dit, «me donner une vraie chance de jouer le rôle d’acteur».

Elle devrait jouer dans une prochaine série de Hulu, « Only Murders in the Building », qui devrait être sa performance la plus mature et la plus adulte à ce jour.

Gomez dit que le public n’a pas encore vu le meilleur d’elle.

Elle a l’intention de diriger son propre travail afin de pouvoir assumer des rôles qui comptent vraiment pour elle.

«Je n’ai même pas touché à la surface de ce que je veux faire», dit-elle. «Les pièces que je veux sont celles pour lesquelles j’ai besoin d’aide.

« Je ne peux pas attendre le moment où un réalisateur peut voir que je suis capable de faire quelque chose que personne n’a jamais vu. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.