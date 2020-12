Selena Gomez passe du temps avec le joueur de la NBA Jimmy Butler, mais ce n’est pas ce que vous pensez

Il peut sembler que Selena Gomez a un nouvel homme dans sa vie, mais ne prenons pas une longueur d’avance pour l’instant.

L’ancien de Disney Channel a récemment déclenché des rumeurs d’amour avec la star de la NBA Jimmy Butler après que les deux aient été vus en train de dîner ensemble à New York. Alors que leur sortie «semblait être un rendez-vous» pour les utilisateurs des médias sociaux, il s’avère que les choses entre Gomez et Butler sont «très décontractées» car le chanteur pop ne cherche pas à s’installer de si tôt.

Malgré quelques rendez-vous avec Jimmy Butler, Selena Gomez garde ses options ouvertes

Internet est actuellement en effervescence avec des rumeurs selon lesquelles Gomez sortirait avec le joueur de Miami Heat Jimmy Butler.

Les spéculations entourant la relation du couple ont fait surface pour la première fois le mois dernier après que le compte Instagram Deuxmoi ait publié une capture d’écran d’un utilisateur affirmant avoir repéré les célébrités à ce qui «ressemblait à un rendez-vous», selon le Miami Herald.

Bien que ni Gomez ni Butler n’aient publiquement abordé ces rumeurs de rencontres, E! Les nouvelles ont récemment révélé ce qui se passait vraiment entre eux.

Selon le point de vente, le chanteur de «Lose You To Love Me» a fréquenté la star de la NBA «à plusieurs reprises». Cependant, elle n’est pas pressée de s’installer et maintient sa relation avec Butler «très décontractée».

«Ils ont traîné plusieurs fois pendant que Selena était à New York. Jimmy lui a demandé d’aller dîner et ils se sont bien amusés », a déclaré un initié. «C’est très décontracté et elle est ouverte à voir où vont les choses, mais ne s’installe pas encore.

La source a ajouté que le chanteur « est actuellement célibataire mais a récemment été plus ouvert aux rencontres. » L’initié note également: «ses amis veulent la mettre en place tout le temps, mais elle a adoré être célibataire.»

Selena Gomez donne la priorité à sa santé par rapport aux rencontres

Bien qu’elle soit ouverte à sortir à nouveau, Gomez n’est pas encore prête à faire quelque chose, principalement à cause de sa santé.

En raison de la pandémie de coronavirus et de son diagnostic de lupus, l’ancienne star de Disney Channel s’est montrée très prudente quant aux fréquentations et aux sorties en général en 2020.

«Selena a été très prudente avec sa santé cette année et a à peine quitté sa bulle de quarantaine», a partagé une source. «Elle a été extrêmement occupée à travailler à domicile sur sa nouvelle gamme de produits de beauté et est très fière de l’avoir lancée pendant une pandémie. Elle aime cuisiner à la maison et ne voit que quelques amis et membres de sa famille régulièrement. »

Cela fait quelques années que Selena Gomez était dans une relation sérieuse

Bien que Gomez et Butler ne sortent pas ensemble, leur récente sortie marque la première fois que l’acteur est aperçu avec quelqu’un en deux ans.

Comme les fans de l’ancien de Disney Channel se souviendront, sa dernière relation sérieuse était avec la sensation pop Justin Bieber, avec qui elle était dans une romance récurrente et récurrente pendant neuf ans.

Malheureusement, le couple a appelé à arrêter définitivement au printemps 2018, et quelques mois plus tard, Bieber a choqué le monde en épousant le mannequin Hailey Baldwin (maintenant Bieber).

Depuis, Gomez vit la vie de célibataire. Bien qu’elle ait aimé ne pas être liée à qui que ce soit, elle a précédemment admis qu’elle avait parfois du mal à l’idée d’être célibataire à long terme.

« Certains jours, quand je me réveille et que je suis ennuyée et que je me dis: ‘Je vais être seule pour toujours' », a-t-elle déclaré dans une vidéo explicative des paroles de Génie en mars 2020. «Mais après que 15 minutes se soient écoulées, je me dis: ‘Je sais qu’il y a quelqu’un pour tout le monde.’»