Selena Gomez partage ses sentiments avant la première du documentaire

Dans le futur Selena Gomez : Mon esprit et moi, la musicienne et actrice parle franchement de ses problèmes de santé mentale. Avant la première du documentaire sur Apple TV+ demain, Selena Gomez discuté du film avec Rolling Stone. Gomez, qui vit avec un trouble bipolaire, s'est rendue plusieurs fois dans des établissements de santé mentale et, au plus bas, a envisagé le suicide. De la sortie imminente du film, elle raconte à la publication :





« Je suis tellement nerveux. Parce que j’ai la plate-forme que j’ai, c’est un peu comme si je me sacrifiais un peu pour un but plus grand. Je ne veux pas que cela paraisse dramatique, mais je n’allais presque pas le publier. L’honnête vérité de Dieu, il y a quelques semaines, je n’étais pas sûr de pouvoir le faire.

Pour Selena Gomez : Mon esprit et moi, Gomez a travaillé avec le cinéaste Alek Keshishian. Les deux ont collaboré sur son 2015 Mains à moi vidéo. Au départ, Gomez était intéressé à faire un film documentaire sur une tournée de concerts. A l’époque, elle faisait le La relance tournée musicale, mais celle-ci a été annulée pour qu’elle puisse suivre un traitement. Le changement visait à fournir un regard plus approfondi sur la vie personnelle de Gomez et les impacts de la maladie mentale.

Gomez sait qu’il est nécessaire de sensibiliser au sort des troubles mentaux, mais cela ne signifie pas qu’il lui a été facile de partager son histoire. En fait, elle s’est même demandé si elle était la bonne personne pour y répondre :

« Je sais qu’il a un grand message, mais suis-je la bonne personne pour le mettre en lumière ? Je ne sais pas. Je voulais que quelqu’un dise : ‘Selena, c’est trop intense.’ Mais tout le monde disait : ‘Je suis vraiment ému, mais es-tu prêt à faire ça ? Et êtes-vous à l’aise?

Bien qu’elle ait naturellement hésité à partager des détails aussi intimes de sa vie, Gomez savait qu’elle pouvait atteindre les autres en sortant le film. Après une projection, Gomez a noté la réaction du public et a reconnu que si elle « pouvait faire ça pour une personne », elle devrait y aller. Gomez, qui est constamment sous les feux de la rampe depuis plus d’une décennie, a également discuté de ses plans une fois qu’elle aura terminé la promotion du film :

« C’est probablement le plus que vous entendrez parler de moi depuis un moment. Je veux que ça sorte, mais je veux aussi que ça soit derrière moi. De temps en temps, il est important de simplement disparaître.

Selena Gomez joue actuellement dans Hulu’s Seuls les meurtres dans le bâtiment aux côtés des comédiens emblématiques Steve Martin et Martin Short. Au cours des trois dernières années, elle a dirigé la série culinaire de HBO Max Séléna + Chef. Il a récemment été annoncé qu’elle travaillerait sur un redémarrage de la comédie des années 1980 Une bosseuse.