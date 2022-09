Selena Gomez parlera-t-elle de Justin Bieber dans son documentaire ? Leur rupture de 2018 explorée

Les fans se demandent ce que Selena Gomez va révéler sur sa relation avec Justin Bieber dans son prochain documentaire.

Cette semaine, la désormais épouse de Justin, Hailey Bieber, a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas volé son mari à son ex-petite amie et qu’il n’y avait pas non plus de chevauchement entre les deux relations lors d’une apparition sur le podcast « Call Her Daddy ».

Mais, nous pouvons enfin entendre la version de l’histoire de Gomez en elle biographie visuelle produite par Apple TV.

Selena Gomez parlera-t-elle de Justin Bieber dans son nouveau documentaire, « My Mind And Me » ?

Un synopsis décrit le documentaire de Gomez comme un « voyage de six ans » – ce qui signifie qu’il explorera probablement la relation intermittente de Gomez et Bieber qui s’est terminée en 2018 peu de temps avant que le chanteur de « Baby » épouse Hailey.

Dans les années où Gomez tournait le documentaire, elle a vécu cette rupture très publique avec Bieber, a subi une greffe de rein en 2017 en raison de son diagnostic de lupus et a souffert de dépression.

La réconciliation et la rupture de Selena Gomez et Justin Bieber en 2018 ont longtemps dérouté les fans.

Les deux, qui sont sortis ensemble de 2010 à 2014 avant de se réconcilier brièvement en 2018, ont été repérés à plusieurs reprises au début de l’année.

Les fans ont donc été choqués lorsque la relation a pris fin brusquement et que Bieber s’est fiancé en juillet 2018 et a épousé Hailey en septembre.

Dans « Call Her Daddy », Hailey a insisté pour que son mari « ferme un chapitre » avec Gomez avant qu’ils ne se fiancent.

« Je sais pertinemment que nous avons pu nous remettre ensemble parce que c’était complètement fermé », a déclaré le mannequin.

Les fans ont remis en question la version des événements de Hailey en soulignant les photos prises de Bieber et Gomez à l’époque.

Mais, jusqu’à présent, Gomez n’a pas partagé les détails de son point de vue.

Les fans ont souligné que, malgré les affirmations de Hailey, Bieber et Gomez semblaient certainement – ​​du moins d’un point de vue extérieur – travailler sur leur relation avant ses fiançailles.

Ainsi, le documentaire de Gomez peut enfin clarifier la chronologie très floue.

Le documentaire de Selena Gomez devrait aborder sa rupture avec Justin Bieber.

La bande-annonce du documentaire suggère que Gomez devient franche sur son parcours de santé mentale – qu’elle a rendu public peu de temps après sa séparation de Bieber.

Un synopsis du documentaire sur Apple TV a déclaré: «Après des années sous les projecteurs, Selena Gomez atteint une célébrité inimaginable. Mais juste au moment où elle atteint un nouveau sommet, un virage inattendu l’entraîne dans les ténèbres.

« Ce documentaire brut et intime unique couvre son voyage de six ans dans une nouvelle lumière. »

« My Mind and Me » sortira le 4 novembre 2022.

Annabelle Miller est rédactrice pour YourTango basée dans le Connecticut. Elle couvre l’actualité, les potins sur les célébrités et les sujets de la culture pop.