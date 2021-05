Selena Gómez jouera dans un thriller sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus une partie si fondamentale de notre vie quotidienne qu’ils sont même devenus l’objet d’étude et même d’analyse à travers diverses œuvres de fiction, il n’est donc pas surprenant que le prochain film mettant en vedette Selena Gomez aborde le sujet dans une perspective de thriller psychologique. .

Sous le titre de «Spiral», Gomez jouera une jeune influenceuse dont le corps est en déclin en raison de sa forte dépendance à ses plateformes de médias sociaux. Le film sera réalisé par Petra Collins, une photographe et artiste visuelle canadienne bien connue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 21 Savage présente sa collaboration tordue pour le film ‘Spiral’

D’accord avec Date limite, Le film mettra en vedette Drake et Future The Prince en tant que producteurs exécutifs (ce dernier ayant de l’expérience après son travail de producteur sur la série HBO ‘Euphoria’), avec un scénario écrit par Phoebe Fisher, connue pour son travail sur «Rock the Kasbah »Et« Assassination Nation ».

La production mettant en vedette Gomez est prévue pour le streaming, bien qu’elle soit toujours en attente de trouver une plate-forme qui l’héberge, Endeavour Content étant en charge du tournage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le dernier film de zombies de George A. Romero sera terminé

Selena Gomez a récemment terminé le tournage de sa série Hulu «Only Murders In The Building», qu’elle jouera aux côtés des légendes de la comédie Steve Martin et Martin Short, ajoutant un crédit de plus à sa carrière d’actrice prometteuse (en plus d’être l’un des producteurs de cette série. ).

En janvier dernier, Gomez a fait sa dernière sortie musicale avec ses singles « De Una Vez » et « Baila Conmigo », qui font partie de son premier EP entièrement enregistré en espagnol, avec les collaborations de Rauw Alejandro, Bad Bunny et J Balvin.