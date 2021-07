Selena Gomez fête son anniversaire avec un indice ? à Justin Bieber

Selena Gomez fête aujourd’hui ses 29 ans. La chanteuse et actrice américaine est à un très bon moment de sa carrière. En mars, il sort son album entièrement en espagnol Révélation grâce à laquelle il a déjà sorti des singles comme En une fois ou alors Danse avec moi. La vérité est qu’aujourd’hui c’était aussi une nouvelle car, apparemment, il aurait pu donner un indice à son ex-partenaire Justin Bieber. Plus précisément, il s’agissait d’un court clip que l’artiste a téléchargé sur son compte TIC Tac et que ses followers ont rapidement commenté. Vue.

L’allusion de Selena Gomez à Justin Bieber sur TikTok

Selena Gómez fête ses 29 ans (Photo : Getty)



Tout comme elle était l’une des plus aimées et recherchées, la relation entre Selena Gomez Oui Justin Bieber c’était aussi complexe. Les jeunes se sont rencontrés en 2010 et sont rapidement devenus le match parfait pour les adolescents, non seulement pour les magazines mais aussi pour les fans. Cependant, ces étoiles montantes ont également dû surfer sur un lien difficile comme n’importe quel autre adolescent, seulement ici presque devant une caméra tout le temps.

Leur relation a connu plusieurs va-et-vient entre 2010 et 2018, jusqu’à cette année-là, ils ont finalement décidé de la couper pour toujours. Plus tard, il a épousé le modèle Hayley Baldwin et elle a continué à grandir professionnellement. A tel point que son album en espagnol a été un vrai succès. A 29 ans, elle est l’une des artistes les plus populaires en musique et sur Instagram, bien sûr. Mais Selena ne se consacre pas seulement à l’art, elle est également une grande militante des problèmes de santé mentale et s’est impliquée plus d’une fois dans des campagnes sociales.

De plus, le jour de son anniversaire ce jeudi, la chanteuse a fait l’actualité car elle a publié une vidéo sur son compte Instagram, dont beaucoup pensent qu’elle s’adresse à son ex-partenaire. Dans le clip, on peut la voir prendre une canette de Coca et imiter un audio qui dit : « Alors tu me dis que tu peux lire son thème astral, mais tu ne peux pas comprendre ses drapeaux rouges. Oh, sœur. »







Dans les commentaires, de nombreux followers ont insisté sur le fait qu’il faisait clairement référence à Justin Bieber, une relation semée d’embûches et pour laquelle Selena a longtemps souffert. En fait la chanson Je te perds pour m’aimer (Te perdre pour t’aimer) parle de ses fréquentations et de la façon dont elle a dû faire face à cette rupture pour se retrouver et être heureuse.