Selena Gomez explose dans les réseaux avant de plaisanter sur sa greffe de rein

En 2017, Selena Gomez a subi une greffe de rein alors que l’artiste n’avait que 24 ans et, selon les informations qu’elle a partagées sur les réseaux sociaux, c’est son amie Francia Raisa qui lui a donné cette nouvelle chance de vivre.

Bien que l’interprète ait déjà parlé de cette situation, elle a maintenant utilisé son compte Twitter pour exprimer son agacement face à une scène diffusée dans l’émission « The Good Fight », où ils parlent, comme une blague, de ce fait.

Dans l’un des épisodes de ladite émission, qui est un spin-off de « The Good Wife », trois de ses personnages parlent des blagues qui pourraient être présentées pour un cadre de télévision.

À ce moment-là, ils soulignent les limites de la comédie, soulignant que vous ne pouvez pas parler de situations telles que la nécrophilie, l’autisme ou la greffe de rein de Selena Gomez.

Les premiers à réagir à cette scène ont été les fans de la chanteuse, qui ont fait du hashtag #RespectSelenaGomez une tendance à rejeter une blague de si mauvais goût.

Face à cette situation, l’artiste elle-même a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux, où elle a remercié ses followers d’avoir rejoint une campagne pour la défendre.

« Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour des séries télévisées est devenu réalité mais, malheureusement, apparemment c’est le cas », a expliqué Selena sur son compte Twitter.

« J’espère que dans la prochaine salle de scénarisation lorsqu’une de ces blagues de mauvais goût sera présentée, elle attirera immédiatement l’attention et ne sera pas diffusée », a-t-il ajouté dans son message, qui a cumulé jusqu’à présent plus de 147.000 likes et dépasse les 5.000 commentaires. . où sa légion de fans exprime son soutien.

Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne. – Selena Gomez (@selenagomez) 3 août 2021

L’ancienne star de Disney a également clairement indiqué qu’elle était au courant de la campagne de boycott, que ses followers ont lancée contre ceux qui se moquent de leurs problèmes de santé et a exhorté ceux qui souhaitent s’inscrire pour être donneurs d’organes.

Tel que publié par ‘The Hollywood Reporter, une source proche de ‘The Good Fight’ a expliqué qu’en regardant l’épisode dans son intégralité, la référence à Gomez fait partie d’une discussion que les personnages ont sur des sujets qu’il n’est pas acceptable de faire. amusant de. « La référence est que sa greffe n’est pas quelque chose dont vous pouvez plaisanter », a déclaré la source.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Selena est taquinée dans une émission, à propos de sa greffe, car l’année dernière, une situation similaire s’est produite lorsque le redémarrage de ‘Saved by the Bell’ a osé spéculer sur l’identité du donneur de Selena, pour assurer qu’elle avait été la mère de son ex, Justin Bieber, ou Demi Lovato, plutôt que son amie Francia Raisa.

En septembre 2020, Gomez a montré la cicatrice laissée par l’intervention sur son compte Instagram. « Maintenant, plus que jamais, j’ai confiance en qui je suis et ce que j’ai vécu. et j’en suis fière », a-t-elle écrit à côté de l’image.

Il a également noté dans l’émission « Aujourd’hui » sur NBC, « Mes reins ne fonctionnaient plus. C’était bien ça, mais je ne voulais pas demander cette faveur à qui que ce soit qui sache… alors elle [Francia Raisa] m’a proposé sans que je lui dise quoi que ce soit. «