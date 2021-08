Selena Gomez dénonce The Good Fight et Saved By the Bell pour avoir plaisanté sur sa greffe de rein

in







« J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne. »

Selena Gomez s’est tournée vers les médias sociaux pour critiquer les émissions de télévision qui ont fait la lumière sur sa greffe de rein de 2017 qui lui a sauvé la vie.

L’année dernière, le Sauvé par le gong Le redémarrage a été critiqué pour avoir inclus des références à la greffe de rein de Selena Gomez. Dans l’émission, des graffitis ont été vus sur lesquels on pouvait lire « Est-ce que Selena Gomez a même un rein ? » et il y avait d’autres « blagues » sur la greffe de Selena dans le même épisode. À présent, Le bon combat reçoit un contrecoup pour avoir également commenté la greffe de Selena.

En réponse, « Respect Selena Gomez » a commencé à apparaître sur Twitter et maintenant Selena a personnellement appelé les émissions.

LIRE LA SUITE: Les fans de Selena Gomez appellent un commentaire sur la greffe de rein dans The Good Fight

Selena Gomez critique les émissions de télévision pour avoir plaisanté sur sa greffe de rein. Photo : Matt Winkelmeyer/Getty Images, @selenagomez via Instagram

S’adressant à son compte Twitter, Selena a tweeté: « Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. immédiatement et ne passe pas à l’antenne. »

Elle a ensuite ajouté: « Mes fans me soutiennent toujours. Je t’aime. Si vous pouvez vous inscrire, veuillez vous inscrire pour être un donneur d’organes https://organdonor.gov/sign-up ».

Suite au contrecoup de Sauvé par le gong l’année dernière, les scènes de Selena ont été supprimées et les créateurs ont publié une déclaration et des excuses : « Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et lui ferons un don organisme de bienfaisance, le Fonds Selena Gomez pour la recherche sur le lupus à l’USC. »

Dans l’état actuel des choses, les créateurs de Le bon combat n’ont pas encore répondu à Selena. L’épisode en question portait sur l’annulation de la culture et, dans une scène, trois personnages discutaient des sujets inacceptables pour en plaisanter. Aux côtés de la nécrophilie et de l’autisme, la greffe de rein de Selena Gomez a été évoquée.

Sauvé par la cloche, c’est dégoûtant. Selena a failli perdre la vie, les blagues sur sa greffe de rein ne sont PAS DRLES. Respectez Selena Gomez. pic.twitter.com/c8AZbsU1m0 – Graphiques Selena (@selenachartsbr) 28 novembre 2020

Nous vous tiendrons informés de toute mise à jour.

