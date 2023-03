Selena Gomez a-t-elle une liaison avec Zayn Malik ?

Supplémentaire

Voici ce que l’on sait de l’apparente romance entre Selena Gomez et Zayn Malik

©Getty ImagesUne vidéo a déclenché des rumeurs d’une romance entre Selena Gomez et Zayn Malik

Selena Gomez et Zayn Malik ont ​​déclenché la rumeur d’une relation amoureuseaprès qu’une vidéo sur TikTok soit devenue virale et nous vous disons ce que l’on sait jusqu’à présent.

La vidéo en question provient d’une serveuse aux États-Unis, qui a déclaré qu’elle travaillait dans l’un des restaurants préférés des célébrités et a montré une capture d’écran d’une de ses amies, qui y travaille également et Il a assuré que Selena et Zayn étaient entrés dans le restaurant main dans la main et que c’était elle qui les avait assis à leur place.

+ Selena Gomez et Zayn Malik se suivent-ils sur Instagram ?

Les déclarations de la jeune femme sur TikTok ont ​​gagné en force après avoir montré que oui, Selana Gomez et Zayn Malik se suivent sur Instagram, alors que Zayn ne suit que 18 personnestandis que Gomez suit 251 personnes, dont Hailey Bieber et Malik.

Malgré les déclarations de la jeune femme, Il n’y a aucune autre information pour prouver qu’effectivement, Selena Gomez et Zayn Malik sont dans une relation amoureuseBien que sur les réseaux sociaux, ils ont commenté qu’ils aimeraient que ce soit vrai.

+ Qui est-ce que Zayn Malik suit sur Instagram, suivez Gigi ?

Alors que Zyn ne suit plus Gigi Hadid, qui a été sa compagne pendant plusieurs années et avec qui il partage une fille, voici la liste des 18 comptes que Zayn suit sur Instagram :

Selena Gomez faneuse ryan Ingrid Michaelson syd Martin Scorsese Aneil Karia sie Doniya Malik Vélimoi inzayn zradfordboy zaynmaikthings zaynsmarvel La Fondation Alimentaire arnette Bradford CityAFC pulvérisation quotidienne zquad

