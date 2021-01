Selena est de retour! Date confirmée pour la deuxième saison sur Netflix

Selena est de retour! Netflix surpris et a confirmé ce vendredi la date de la première de la deuxième saison de la série à succès. Après l’événement qui a provoqué les premiers chapitres, la saga continue de raconter la partie la plus difficile de l’histoire du chanteur. Sauvez la journée pour ne pas manquer le lancement!

Le géant du streaming a tendu la poitrine et a détaillé les niveaux d’audience élevés de la première partie: 25 millions de téléspectateurs au total ont profité de cumbia noventosa au cours de ses 28 premiers jours de diffusion. En outre, le programme a été classé parmi les dix premiers dans 23 pays, dont Mexique, Argentine, Pérou, Colombie et États-Unis. Une véritable sensation en Amérique latine.

Quand la deuxième saison de Selena est-elle diffusée sur Netflix?

« Et pour que personne ne reste assis, la saison 2 arrive sur Netflix le 14 mai. * Il s’excite, il ne raisonne plus, je ne peux plus le contrôler * », était le post Netflix pour annoncer la date à laquelle les nouveaux épisodes seront disponibles. Bien que la possibilité de les sortir le 16 avril (anniversaire de Selena) avait échappé, les fans devront enfin attendre 28 jours de plus.

Si la première saison a été un succès, elle n’a pas été sans critiques: ils en sont venus à la juger ennuyeuse et le groupe La Mafia a dénoncé qu’elle était faite pour nettoyer l’image de la famille Quintanilla. La vérité est que les premiers chapitres se sont concentrés sur les débuts de la chanteuse et sa relation avec ses frères et parents.

« Nous allons voir beaucoup plus de l’icône », a promis le protagoniste Christian Serratos dans des remarques avec le LA Times en décembre à propos de la deuxième saison. Dans les prochaines premières, il aura lieu la partie la plus grossière de son histoire, avec la participation du meurtrier Yolanda Saldivar (joué par Natasha Perez).