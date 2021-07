Sélection Italie vs Angleterre

La finale de l’Eurocup 2020 ou de l’UEFA Euro 2020 arrive dans laquelle nous avons l’Italie contre l’Angleterre. On le simule, on le prédit avec le jeu vidéo Captain Tsubasa.

Ces deux équipes OUI. L’Italie et l’Angleterre sont deux équipes présentes dans le jeu vidéo d’Oliver et Benji, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, et nous l’avons frappé fort dans un match dans lequel nous simulons la finale de l’Euro 2020 ou de l’UEFA Euro 2020. Frappez-le fort Cliquez sur le bouton de lecture et profitez de ce match Italie-Angleterre dont nous avons réglé la difficulté sur difficile.

Captain Tsubasa : L’ascension de nouveaux champions

Le dernier jeu vidéo de nos chers Oliver et Benji est sorti sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC Master Race il y a presque un an. Captain Tsubasa : Rise of new champions est un jeu vidéo de football entièrement arcade dans lequel nous avons plusieurs modes de jeu. Au fil du temps, de nouveaux DLC ont été ajoutés, des mises à jour qui ont ajouté plus de modes d’histoire, de personnages et d’équipements.

Mais le gros problème avec ce jeu vidéo Bandai Namco est toujours en ligne. Dès le premier jour, Rise of New Champions est quasiment injouable dans son mode en ligne. Au début, lorsque nous avons atteint le rang d’argent dans les classements, afin de continuer à jouer, nous devions changer le jeu en anglais. À ce jour, il y a encore des bévues qui pèsent sur ce qui pourrait être le meilleur jeu vidéo de football d’arcade.

Si vous êtes intéressé, dans 45Secondes.fr, nous avons une analyse du jeu vidéo dans sa version de PlayStation 4. À partir de ce lien, vous pouvez y accéder et lire l’opinion que j’avais (et que je continue de maintenir) sur ce jeu vidéo.

Après cette finale de l’UEFA Euro 2020, nous avons un beau gameplay dans lequel nous jouons l’attendu Argentine vs Brésil, la finale de la Copa América 2021 qui aura lieu le dimanche 11 juillet à 14h00 (heure espagnole) le la chaîne Twitch Ibai Llanos.