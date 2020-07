Sekiro : de nombreuses nouveautés pour la mise à jour d’octobre

Sekiro : Shadows Die Twice reçoit une grosse mise à jour gratuite le 29 octobre, en partie pour célébrer les cinq millions d’exemplaires vendus, et il ajoute des fonctionnalités très demandées, notamment de nouveaux skins et une aide bienvenue pour les boss rush.

Les têtes d’affiche sont les Reflets de la force et les Gantelets de la force. Le premier vous permettra de rejouer avec n’importe quel boss que vous avez déjà battu en accédant à sa mémoire via les idoles de sculpteur, tandis que le second vous mettra au défi de faire des boss rushs avec une seule barre de vie contre plusieurs boss. Il semble qu’il y ait plusieurs Guntlets contenant différents boss, alors ne vous attendez pas à un combat à un contre un. Combien de temps faudra-t-il attendre avant que quelqu’un ne batte le gantelet le plus dur sans faire de dégâts ?

A free update is scheduled for “Sekiro: Shadows Die Twice” that adds a few new features. Whether you’re familiar with Sekiro or have yet to play it, we hope this update brings some small joy. Please check the link for details. Thank you for your support. https://t.co/QDqfXZrVKe pic.twitter.com/YdU8QaPZ3J — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) July 29, 2020

Un coup de pouce pour ceux qui découvre le die & retry

En terminant ces défis, vous débloquerez de nouvelles peaux pour le loup, dont deux provenant des gantelets et une troisième attribuée uniquement pour avoir battu le jeu (ce que vous obtiendrez sans doute si vous l’avez déjà battu). Devançant les questions sur les microtransactions, Activision a souligné que “toutes les tenues sont de nature purement cosmétique : Elles sont des accessoires de vos réalisations au sein de Sekiro”.

Pour vous aider à vous attaquer à ces boss et à d’autres zones délicates de Sekiro, From Software ajoute un système de messages robuste, similaire à ceux que l’on voit dans les jeux Dark Souls. Ils s’appellent Remnants, et en plus du texte, ils vous permettent d’enregistrer jusqu’à 30 secondes de mouvement. Remnants ressemble à une version proactive des enregistrements de taches de sang vus dans les jeux de Souls, ce qui est plutôt cool. Et comme pour les messages ultérieurs de Soapstone, vous serez guéri si quelqu’un vote pour votre Restes.

“Après qu’un joueur ait enregistré son Reste – qu’il s’agisse de l’anéantissement épique d’un ennemi ou de la démonstration sans faille d’une technique de mouvement délicate – il peut le télécharger avec un message écrit afin que les autres membres de la communauté puissent le lire”, explique Activision. “Grâce à ces vestiges, on pourrait espérer qu’eux-mêmes ou d’autres personnes puissent acquérir les connaissances et la perspicacité nécessaires pour surmonter leur obstacle actuel”.