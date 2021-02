Seize vaccins chinois COVID-19 en cours d’essais cliniques pour un approvisionnement national et mondial

Plus de 24 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées en Chine jusqu’à dimanche, ont annoncé les autorités.

Comme la demande du COVID-19 vaccin intensifié dans le monde entier, la Chine a déclaré qu’elle avait augmenté le nombre de vaccins en cours d’essais cliniques à 16 contre 11 pour accroître les approvisionnements au pays et à l’étranger. La Chine mène des essais cliniques sur 16 COVID-19 vaccins, dont sept sont entrés dans des essais de phase III et un a été mis sur le marché sous condition, Wu Yuanbin, un fonctionnaire du ministère de la Science et de la Technologie, aurait déclaré Télévision CGTN.

Wu a fait ces commentaires lors d’une conférence d’hématologie samedi.

Yang Sheng, directeur adjoint du bureau d’enregistrement des médicaments de l’Administration nationale des produits médicaux de Chine, a déclaré le mois dernier qu’un total de 11 candidats vaccins chinois sont à différents stades de test chez eux et à l’étranger.

Actuellement, la Chine fait vacciner les gens dans son pays et dans certains pays à l’étranger avec deux vaccins. Le gouvernement chinois a donné une approbation conditionnelle à Sinopharm alors que les résultats de l’essai de phase 3 n’ont pas encore été publiés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) examine les essais des deux vaccins.

La Chine a déclaré qu’à ce jour, 46 pays ont exprimé leur souhait d’importer les vaccins fabriqués en Chine.

L’expert en maladies respiratoires Zhong Nanshan a déclaré dimanche que l’inoculation de masse du COVID-19 local les vaccins en cours en Chine montrent que les vaccins sont sûrs et efficaces.

Les deux vaccins actuellement utilisés en Chine – le COVID-19 du China National Biotec Group (CNBG) Le vaccin et le vaccin CoronaVac mis au point par la société chinoise Sinovac Biotech Ltd – sont tous deux des vaccins inactivés relativement sûrs, a déclaré Zhong lors de la cérémonie de lancement d’un événement dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

Selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC de Chine), plus de 24 millions de doses du COVID-19 le vaccin avait été administré en Chine jusqu’à dimanche, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

« Le taux de réactions indésirables bénignes des vaccins, qui comprennent la fièvre, la montée des bras et d’autres symptômes, est de six pour 100 000 personnes », a déclaré Zhong.

Le taux de réactions indésirables graves aux vaccins est de un sur un million, soit seulement un tiers de celui des vaccins contre la grippe, a-t-il déclaré.

