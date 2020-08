Seiya du Sagittaire inspire une nouvelle figure de la ligne Funko Pop!

La série de Les chevaliers du zodiaque Il a toutes sortes de jouets à collectionner avec les dessins de ses personnages, et maintenant SSagittarius eiya a été ajouté à la gamme de jouets de la famille Funko Pop!

Il y a quelques mois La marque de jouets a présenté une ligne de Funkos de Saint Seiya, avec les cinq protagonistes de la série portant leur armure respective.

Maintenant, pour élargir un peu plus cette collection la marque a révélé sur son compte officiel une figure exclusive de Seiya, portant la légendaire armure dorée du sagittaire, portant son arc et ses flèches dans ses mains et prêt à le lancer sur n’importe quel ennemi d’Athéna.

La première fois que l’armure du Sagittaire est apparue, c’était pour défendre Seiya qui était sur le point de mourir de l’attaque des Chevaliers d’Argent et du Chevalier d’Or Aioria de Leo. Seiya a été le premier gentleman de la série à porter des robes dorées.

Depuis lors, l’armure dorée a été la clé du triomphe des Chevaliers d’Athéna, si tôt ou tard Une figurine représentant le costume emblématique était indispensable à la ligne Funko.

Allez-vous ajouter cette version Funko Pop! de Seiya of Sagittarius dans votre choix?

Avec les informations de: Funko!

