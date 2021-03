Seitan est à la mode en ce moment. Quelle est l’alternative à la viande à 2 ingrédients?

Écartez-vous, pâtes feta cuites au four: Il y a une nouvelle tendance dans la ville de TikTok, et c’est… de la farine et de l’eau?

Le 19 février, l’utilisateur de TikTok @FutureLettuce a publié une vidéo de ce qu’il a appelé son «substitut de poulet à 2 ingrédients», et elle a depuis explosé en ligne. En quelques étapes de création d’une pâte, puis de lavage de l’amidon de la farine, la vidéo présente un plat qui se sépare et ressemble étonnamment à du poulet. Mais pour les végétaliens dévoués parmi nous, cette méthode n’a rien de nouveau. C’est simplement une version du plat le plus connu sous le nom de seitan, une forme de gluten de blé qui a été documentée depuis le 6ème siècle en Chine.

FutureLettuce (comme il préfère être connu) était bien conscient qu’il n’inventait pas de nouveau concept quand il a fait sa vidéo, mais il n’a pas inclus la référence plus large parce que, «Je n’ai jamais pensé que personne ne le verrait», il a déclaré à 45secondes.fr Food. Mais avec près de 10 millions de vues, il y a quelque chose dans le simple fait de transformer la farine en une viande de blé qui a résonné. Comme il l’a déclaré: «Je pense que la vidéo a attiré l’attention parce que la plupart des gens ne s’attendaient pas au résultat final . Regarder quelqu’un presser une boule de pâte pendant une minute n’est pas la chose la plus attrayante, mais la voir déchiqueter comme du poulet est en contraste direct, du moins pour la plupart des téléspectateurs.

Pour les chefs à base de plantes, le moment de viralité est une occasion unique de parler à plus de gens des substituts de viande.

«Je suis fatigué de parler dans une chambre d’écho de personnes à base de plantes», a déclaré Priyanka Naik, chef végétalien et auteur du prochain «The Modern Tiffin», «Ils sont déjà de mon côté. Nous devons parler à des gens qui n’en savent peut-être pas autant. Je pense que c’est une excellente façon d’entamer une conversation. »

Qu’est-ce que le seitan?

Le seitan existe dans le commerce depuis des années, mais il a souvent été éclipsé par des substituts de viande plus populaires à base de soja, comme le tofu. Sa simplicité est sa force et une partie de la raison pour laquelle il a été un aliment de base dans les régimes végétariens pendant des siècles. Il est dérivé du gluten de blé, qui est la principale protéine du blé. Lorsque vous éliminez tout l’amidon de la farine, il ne vous reste que le gluten, qui a une texture moelleuse et fibreuse souvent comparée à la viande.

Vous pouvez utiliser le seitan comme vous le feriez pour n’importe quel morceau de poulet – ajoutez-le à des tacos, des sautés, des casseroles, des pâtes et plus encore. Ali Rosen

Le seitan est également une centrale protéique: un quart de tasse peut contenir plus de 20 grammes de protéines. Et parce que l’amidon a été lavé, il est très faible en glucides et naturellement faible en gras. L’autre avantage majeur de la simplicité du seitan est qu’il est un caméléon en matière de saveur. Avec seulement deux ingrédients assez insipides comme base, vous pouvez utiliser du seitan avec tout type de condiment que vous utiliseriez normalement sur le poulet, comme la sauce barbecue, la sauce teriyaki ou le gochujang, et avoir la texture et les protéines d’une viande – sans le viande réelle.

Il reçoit également des applaudissements pour son faible coût. FutureLettuce espère que la nature intime de TikTok peut enlever une partie de l’artifice et de la lueur riche qui entourent souvent le mode de vie végétalien: «Il est souvent considéré comme un régime trop coûteux pour les Blancs de la classe supérieure, qui ignore totalement le non- racines blanches de presque tous les aliments végétaliens et aussi de la majorité des végétaliens de la classe ouvrière », a-t-il déclaré.

Naik considère également la réputation coûteuse du véganisme comme une pierre d’achoppement fréquente, et la montée du seitan pourrait être une passerelle pour changer ce récit: «Ce que je m’efforce de faire en tant que chef végétalien, c’est de montrer aux gens que vous pouvez littéralement entrer dans n’importe quelle épicerie. et ne pas avoir à acheter de produits de luxe pour vivre une vie à base de plantes », a-t-elle déclaré.

Tout le monde peut-il manger du seitan?

Mais malgré tous ses avantages, il y a certains facteurs de santé à prendre en compte avec le seitan: ce n’est pas une protéine complète car il lui manque l’acide aminé essentiel lysine, qui se trouve dans la plupart des protéines naturelles, comme la viande, le fromage et les haricots. Et en raison de sa teneur élevée en gluten, ce n’est pas une alternative viable pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité au gluten.

Yoli Ouiya, co-fondateur du Food and Wellness Equity Collective, a déclaré que quiconque soupçonne même une intolérance au gluten doit être prudent. Bien que le seitan puisse être une bonne béquille pour un repas occasionnel, ce n’est pas un remplacement complet.

Ali Rosen

«Je sais que nous cherchons à réduire notre consommation de viande, mais vous devriez vraiment augmenter votre consommation de légumes. Tout ne devrait pas être de la fausse viande », a déclaré Ouiya AUJOURD’HUI. «Le seitan est un aliment contraignant. S’il a ce niveau d’élasticité et de gluant entre vos mains, imaginez comment il traversera votre corps. Oui, il y a des nutriments dans la farine, mais réfléchissez ensuite à la question de savoir si vous en mangez tous les jours. Il est toujours en cours de traitement. »

Alors, que faire si nous voulons inclure le seitan dans notre alimentation équilibrée et essayer la viande à base de plantes? Vous pouvez certainement acheter du seitan si vous ne cherchez pas à passer votre temps à laver la farine, et la plupart des ingrédients seront aussi simples que la version maison. Mais si vous voulez donner un tourbillon à la recette vous-même, c’est vraiment aussi simple que de laver et d’attendre avec la merveille à deux ingrédients qu’est le seitan.

Comment fabriquez-vous le seitan?

Mettez la pâte dans un bol d’eau froide pendant au moins une heure pour permettre au gluten de se former. Ali Rosen

Tout d’abord, mélangez 3 tasses de farine tout usage et 1 tasse d’eau dans un bol (c’est toujours un rapport de 1: 3, donc augmentez ou diminuez en fonction de la quantité de seitan que vous voulez préparer). Pétrissez le mélange jusqu’à ce qu’il se forme en boule. Mettez la pâte dans un bol d’eau froide pendant au moins une heure (mais pas plus de 6 heures) pour permettre au gluten de se former.

Vous saurez que la pâte est prête lorsqu’elle a l’air et se sent filandreuse – un peu comme de la viande. Ali Rosen

Ensuite, il est temps de rincer l’amidon. Pétrir la pâte sous l’eau et chaque fois qu’elle devient très trouble, la vider et ajouter de l’eau nouvelle; utilisez une passoire ici pour vous assurer de ne pas perdre de pâte. La pâte est prête lorsque l’eau est presque claire et que la pâte semble filandreuse. Laissez reposer dans la passoire pendant 30 minutes à une heure.

Pimentez votre pâte avec les saveurs que vous aimez. Ali Rosen

Ajoutez l’arôme de votre choix: les épices, les assaisonnements et autres ingrédients peuvent tous être incorporés à ce stade. Étirez et nouez la pâte pour l’aider à façonner. Laissez le seitan reposer pendant au moins 20 minutes de plus (ou vous pouvez le garder à ce stade jusqu’à un jour, si vous le souhaitez).

Faites cuire le seitan de chaque côté jusqu’à ce qu’il brunisse. Ali Rosen

Lorsque vous êtes prêt à cuire, placez une poêle profonde à feu moyen-vif avec un peu d’huile. Cuire le seitan environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Ensuite, ajoutez de l’eau ou du bouillon pour couvrir et laissez cuire à couvert à feu doux pendant environ 2 heures (quel que soit le liquide dans lequel vous le faites cuire, il donnera sa saveur au seitan, utilisez donc plus ou moins d’arôme comme vous le souhaitez).

Tout comme la viande, vous devez la laisser reposer après la cuisson. Ensuite, vous pouvez déchiqueter. Ali Rosen

Lorsque le seitan a fini de cuire, vous pouvez le manger, mais il est préférable de le laisser reposer au réfrigérateur dans le liquide pendant au moins 8 heures pour qu’il se raffermisse complètement. Utilisez le seitan comme vous le feriez pour n’importe quel morceau de poulet – ajoutez-le aux tacos, aux sautés, aux casseroles, aux pâtes et à tout ce que votre cœur désire.