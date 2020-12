‘Seinfeld’ n’a pas d’épisode de Noël traditionnel, mais ils ont un Festivus bizarre pour le reste d’entre nous

La plupart des sitcoms consacrent beaucoup de temps et d’attention à la création d’épisodes sur le thème des vacances chaque décembre. Ceux-ci peuvent être idiots ou ringards, mémorables ou oubliables, mais peu importe ce qu’ils sont remplis de joie festive. La seule exception flagrante à cette règle concerne les écrivains toujours cyniques de Seinfeld.

Au lieu de demander à Jerry, George, Elaine et Kramer de se réunir pour une fête de chandail laid ou de s’acheter des cadeaux de bâillon pour Noël (ou Hanoukka), Seinfeld nous a donné une fête complètement fictive appelée Festivus. C’était un geste classiquement irrévérencieux, et en fin de compte, le choix parfait pour Seinfeld.

Festivus est une célébration de vacances non traditionnelle sur ‘Seinfeld’

Casting de Seinfeld | David Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Le concept de Festivus est né le 18 décembre 1997 de l’épisode de Seinfeld appelé «The Strike». Il ne vise pas à compléter Noël, mais fait plutôt un commentaire sur sa commercialisation. L’ensemble de l’événement est une gracieuseté du père de George Costanza, Frank (Jerry Stiller), qui a inventé les vacances après un malheureux incident de magasinage un Noël.

Selon le NY Post, Festivus «inclut le fait de renoncer à un arbre de Noël pour un« poteau en aluminium sans ornement »- qui est sans décoration« principalement parce que le clinquant est trop distrayant », selon Frank. » L’événement est célébré chaque année le 23 décembre.

Le faux jour férié comporte une «diffusion des griefs» pendant le repas, lorsque les membres de la famille décrivent comment tout le monde les a déçus toute l’année. Dans la maison Constanza, Festivus a également inclus un match de lutte «exploits de force» entre Frank et George.

Les vacances fictives sont basées sur la vraie vie

CONNEXES: La star de ‘Seinfeld’ Jerry Seinfeld révèle son épisode le plus détesté de la série – ‘Je me sentais très mal à l’aise’

Comme tant d’autres scénarios sur Seinfeld, le concept de Festivus était basé sur des événements réels de la vie de l’équipe de production. Seinfeld Le père de l’écrivain Dan O’Keefe, Dan Sr., a inventé un «Festivus pour le reste d’entre nous» dans les années 1960, a rapporté le NY Post.

Quand le frère d’O’Keefe en a parlé lors d’une fête, Seinfeld les producteurs ont trouvé le concept trop bizarre pour être diffusé à la télévision. Mais l’acteur éponyme et co-créateur de l’émission Jerry Seinfeld a pensé que cela cadrait avec le concept général de l’émission. Comme d’habitude, son instinct était correct. Les fans se sont immédiatement accrochés à Festivus après avoir vu ce premier épisode.

Même des années plus tard, Festivus est toujours une fête populaire

SeinfeldLe Festivus n’est pas de vraies vacances – c’est plutôt un anti-vacances. Mais cela n’a pas empêché les fans de le célébrer tout au long en publiant des vidéos amusantes et en achetant des marchandises pour commémorer l’événement fictif. Seinfeld les toxicomanes peuvent acheter des pulls, des ornements, des autocollants et des jeux Festivus sur Amazon ou même organiser leurs propres événements, tels que Airing of Grievances, à la maison.

Et les personnalités traditionnelles, des gouverneurs d’État aux équipes sportives professionnelles, se sont toutes amusées. Pittsburgh accueille même chaque année un festival Festivus public.

Festivus est peut-être une parodie de vraies vacances, mais il capture parfaitement certains des sentiments négatifs qui surviennent pendant la saison des vacances et aide à inspirer les gens à rire un peu. C’est non religieux, tout compris, stupide, idiot et mémorable. Pas étonnant que ces fausses vacances d’un Seinfeld L’épisode a une telle tenue encore plus de deux décennies plus tard.