Sega veut que Persona Dev Atlus fasse des lancements simultanés dans le monde

Kare Design Fauteuil bascule vintage marron

Un fauteuil bascule au design merveilleux grce son look vintage. Idéal pour les moments de détente, son revtement en microfibre faon cuir donne ce fauteuil rocking chair chair un style ancien. Trs confortable, il s'intégrera dans de nombreuses décorations et deviendra le sige que tout le monde veut. Grce son doux basculement vous pourrez vous détendre le temps d'une petite pause ou pour un long moment. Livré avec un coussin inclus. Assise de 45 cm de hauteur sur 67 cm de largeur et 73,5 cm de profondeur. Chaque pice est unique. Entretien : enlevez les miettes et la poussire avec une brosse douce. Vérifiez que votre produit de nettoyage ne décolore pas la matire en l'essayant d'abord sur une zone non visible (par exemple sous l'assise). L'exposition au soleil peut décolorer votre fauteuil.