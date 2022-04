SEGA prévoit de ramener les jeux Crazy Taxi et Jet Set Radio

Le développeur de jeux vidéo SEGA entre dans une phase de développement pour ramener deux des franchises classiques du monde du jeu vidéo : »taxi fou » O »Radio Jet Set ». Les titres qui ont été introduits pour la première fois sur la console casting de rêveaura un redémarrage de la saga, ramenant son gameplay à la nouvelle génération.

Selon des informations, la société Sega Sammy Holdings a commencé à développer les deux jeux dans le cadre d’un nouveau « Super Game » de SEGA. Depuis plus d’un an, la société a annoncé la création de cette initiative pour ramener les titres classiques de SEGA, dans le cadre de sa mission de développer des jeux à partir desquels ils peuvent constituer des sources de revenus récurrentes et créer des communautés en ligne pour leurs logiciels. .

Cela pourrait également vous intéresser : l’auteur de jeux vidéo Portal veut faire un troisième versement

Premièrement, la société tentera de créer le prochain « Fortnite », en utilisant la formule du jeu à succès comme modèle pour ses prochains jeux. Le nouveau »Crazy Taxi » est en développement depuis plus d’un an, par une équipe d’animation de Tokyo, qui semble l’avoir prêt dans deux ou trois ans. L’équipe de développement n’a pas encore annoncé publiquement son nom.

« Crazy Train » et « Jet Set Radio » sont apparus dans le rapport annuel de SEGA l’année dernière, dans le cadre d’un groupe d’actifs intellectuels que SEGA souhaitait mettre à jour afin de les recapitaliser. Les deux jeux sont actuellement en début de production et il est encore possible qu’ils soient annulés à ce stade.

Le »Super Game » que SEGA envisage de développer, a pour leader Shuji Utsumi, l’un des principaux dirigeants de PlayStation. Le projet prévoit d’apporter quatre titres de franchise SEGA, dont un jeu de tir à la troisième personne, et tentera d’offrir du contenu et des services qui peuvent créer une large communauté de joueurs ainsi que d’augmenter les revenus de SEGA pour en faire une société de production rentable.

Vous pourriez également être intéressé par : Pourquoi Sekiro : Shadows Die Twice est-il le meilleur jeu FromSoftware ?

»Crazy Taxi », initialement sorti en 1999, met le joueur dans le siège du conducteur d’un taxi, où le but est d’amener les passagers à leur destination dans les plus brefs délais. Le jeu est devenu connu pour son gameplay innovant mais exigeant en compétences, ainsi que pour son utilisation créative notable de la publicité dans le jeu.

» Jet Set Radio » sorti en 2000, présente le joueur comme un membre d’un gang voyageant autour de Tokyo sur des patins à roulettes, pulvérisant des graffitis, bravant des gangs rivaux et échappant aux autorités. C’était le premier jeu à utiliser un style d’ombrage sur ses personnages, s’éloignant du style anime des jeux précédents produits par SEGA.