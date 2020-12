Sega Nomad: Sega commémore l’ancien prototype portable des années 1990

Le développeur de jeux vidéo Sega célèbre cette année son 60e anniversaire. Le 3 juin 1960, le fabricant japonais de jeux vidéo a capturé comme Sonic l’hérisson, Machines d’arcade et consoles de jeux comme le Mega Drive enfin Mega Drive Mini le nouveau marché et est toujours l’un des fabricants de jeux vidéo les plus importants et les plus importants.

À l’occasion de cet anniversaire, SEGA revient sur l’historique de développement de l’entreprise et permet aux fans de participer à la création des jeux et consoles à succès. Récemment, de nouveaux jeux dans le style des classiques ont été annoncés, tels que Course sonique. La console aussi Mega Drive Mini apparaît nouvelle en version rétro.

Maintenant, le patron de Sega, Hiroyuki Miyazaki, est opérationnel dans une vidéo Prototype d’une nouvelle console des années 1990 devant: Vénus. Ceci est le nom de code de l’als Nomade de Sega console de jeu bien connue.

Console portable de courte durée de vie de Sega

La variante de console portable alors nouvellement développée du Sega Mega Drive est apparue exclusivement aux États-Unis en 1995 et était destinée à être une réponse à la Nintendo marché des ordinateurs de poche dominant comme le Gameboy et Nintendo DS le sien.

Cependant, Sega Nomad n’apparaissait pas comme un ordinateur de poche autonome, mais était simplement un méga lecteur portable conçu. La durée de vie de la batterie relativement faible ainsi que la forte concurrence et le nouveau PlayStation de Sony a frappé durement la société.

En conséquence, Sega Nomad s’est très mal vendu aux USA et pour cette raison, il n’a pas été publié en Europe et au Japon.

